Vòng 5 V-League: Đương kim vô địch tuột thắng

SHB Đà Nẵng - Hà Nội ACB: 3-1. Bất ngờ lớn nhất ở trận này chỉ là bàn mở tỉ số của đội cuối bảng Hà Nội ACB ghi vào lưới đội đầu bảng Đà Nẵng ở phút 15 của Eloh. Thời gian còn lại, Đà Nẵng không quá khó áp đặt thế trận và ghi liền ba bàn do công Kalifa, Thanh Hưng, Merlo. Thua trận thứ năm liên tiếp, Hà Nội ACB chưa thoát khỏi suất cuối bảng. Đồng Tháp - SL Nghệ An: 3-2. Samson lại là người hùng của Đồng Tháp với cú đúp vào lưới SL Nghệ An giúp đội nhà nối dài chuỗi năm trận bất bại. Ở phút thứ 10, anh đã sút nối rất nhanh ghi bàn trên sân Long Xuyên. Phút 50, Quang Tình tung cú sút xa làm thủng lưới thủ môn Tấn Trường gỡ 1-1. Thế nhưng Samson lại phá lưới đội khách với bàn thắng ở phút 70 sau một quả sút xa đẹp mắt. Felix tham gia vùi dập SL Nghệ An với bàn đào sâu 3-1 ở phút 80. Mãi đến phút 90+3, Kavin mới có bàn gỡ 2-3. HP Hà Nội - NaviBank SG: 2-0. Đây là trận thua đầu tiên sau năm vòng đấu của thiếu gia NaviBank SG và tác giả hạ gọn đội khách chính là Henry. Mới phút 16, Henry đệm bóng vào lưới trống sau khi tận dụng cú sút đập cột của Olushola. Anh lập cú đúp ở phút 34 sau pha đối mặt và dễ dàng sút bóng qua tay Santos. Thanh Hóa - V.Hải Phòng: 1-1. Hai đội chơi khá hòa nhã đã không có nhiều pha bóng uy hiếp lẫn nhau. Mãi đến phút 55, Đình Tùng mở điểm cho chủ nhà từ pha dứt điểm dội chân một hậu vệ chuyển hướng bóng vào lưới. Nhưng chỉ 3 phút sau, trung vệ Bật Hiếu lên tham gia tấn công đã đánh đầu gỡ hòa sau pha đá phạt. K.Khánh Hòa - V.Ninh Bình: 0-1. Đội áp chót bảng Ninh Bình rất khát chiến thắng đã thắng với pha lập công quý như vàng duy nhất của Laumann ở phút 83. Trận đấu tưởng như rất căng với bảy thẻ vàng danh cho hai đội (Ninh Bình năm thẻ) và một lần cầu thủ khách vây trọng tài phản ứng đòi hưởng phạt đền. Trận thắng đã giải tỏa tâm lý rất lớn cho Ninh Bình sau một loạt trận không thành công. Đồng Tâm Long An - Bình Dương: 1-2. Mục tiêu giành trọn 3 điểm khiến khách tấn công ngay từ đầu. Chủ nhà chơi thận trọng nên không có bàn thắng nào được ghi ở 45 phút đầu. Sang hiệp hai, Joseph xuất thần sút bồi sau cú dứt điểm của Anh Đức ghi 1-0 (phút 56). 15 phút sau, Tosato đánh đầu gỡ 1-1 trước khi Ngọc Hùng đột phá tung liền hai cú sút ấn định chiến thắng ở phút 84. GH - N.SA Bảng xếp hạng 1. SHB Đà Nẵng 12 đ; 2. Đồng Tháp 11 đ; 3. Hòa Phát HN 9 đ; 4. Khánh Hòa 9 đ; 5. NaviBank SG 8 đ; 6. SLNA 7 đ; 7. Bình Dương 7 đ; 8. Thanh Hóa 7 đ; 9. HA Gia Lai 6 đ; 10. Hải Phòng 6 đ; 11. T&T Hà Nội 6 đ; 12. Ninh Bình 5 đ; 13. ĐTLA 5 đ; Hà Nội ACB 0 đ.