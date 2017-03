Vòng 5 V-League: Thonglao giải bài toán không Lee, không “Đa”

Các cặp đấu khác Đà Nẵng - Quân khu 4: 5-2 Khách chỉ kịp gỡ 1-2 và rút ngắn 2-5 ở phút cuối cùng chứ không thể ngăn cơn mưa gôn của chủ nhà do ba ngoại binh Gaston (hai bàn), Almeida (hai bàn) và Rafael ghi. Đồng Tháp - Đồng Tâm Long An: 1-1 Phút cuối, “thần tài” Timothy gỡ 1-1 cho chủ nhà sau khi Gạch mở điểm ở phút 24, Minh Phương ghi bàn từ chấm phạt đền 11 m. SLNA - TP.HCM: 1-1 Marcio đá phạt ghi bàn ở phút 57 nhưng đến phút 71, Văn Quyến đẩy bóng cho Hoàng rành rẽ như sau một cái nháy mắt cho trung vệ này ào xuống rất nhanh và từ chớm vòng 16,50 m tung ra một cú sút căng gây ngỡ ngàng cả hàng thủ đối phương, gỡ 1-1. Nam Định - Thể Công: 1-0 Khách chơi trên chân nhưng xà ngang, cột dọc luôn ngăn cản bàn thắng của họ. Ngọc Lung đã ghi bàn duy nhất ở phút 73, tận dụng một pha hỗn loạn trước khung thành Mạnh Dũng. Khánh Hòa - Thanh Hóa: 1-1 Chủ sân Nha Trang ghi bàn trước ở phút 60 do công Narisu nhưng bị Osita gỡ phút 85. CT