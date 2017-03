Vòng 6 giải hạng Nhất - Cúp Anpha Petro: Sai lầm cá nhân quật ngã Huda Huế

- Cùng lúc tại Ninh Bình, đội chủ nhà tiếp tục bảo vệ ngôi nhất bảng tổng sắp sau chiến thắng 1-0 trước TN Quảng Ngãi. Trong khi đó, T&T Hà Nội “hú hồn” sau trận hòa 3-3 với GTC Tây Ninh, mặc dù chủ nhà đã vượt lên dẫn trước đội khách đến ba bàn. Cuộc ra mắt có thể nói thành công ngoài mong đợi của tân HLV Võ Hoàng Bửu. - Kết quả các trận còn lại, Quân khu 4 đánh bại Tiền Giang 3-0. Đồng Nai xuất sắc thủ hòa Than Quảng Ninh 1-1 ngay trên sân khách, trong khi AĐ An Giang hạ gục Quân khu 7 với tỷ số 2-1 ngay tại Long Xuyên. - Bảng xếp hạng: 1. Vinakansai Ninh Bình (14đ), 2. CS Đồng Tháp (14đ), 3. T&T Hà Nội (12đ), 4. Hancofood Cần Thơ (12đ), 5. Quân khu 4 (8đ), 6. AĐ An Giang (8đ), 7. Than Quảng Ninh (7đ), 8. Đồng Nai (7đ), 9. Quân khu 5 (7đ), 10. Huda Huế (6đ), 11. Quân khu 7 (6đ), 12. Tiền Giang (5đ), 13. TN Quảng Ngãi (4đ), 14. GTC Tây Ninh (3đ).