Vòng 6 giải hạng Nhất: Nóng ở đáy bảng

Trận đấu sớm SG Xuân Thành - Kienlongbank Kiên Giang: 1-0 Bàn thắng do công của ngoại binh Nsi ghi vào phút bù giờ. Với sáu trận thắng liên tiếp, SG Xuân Thành vẫn dẫn đầu giải hạng nhất, bất chấp các trận đấu muộn khác. Trong khi đó, trận đấu sớm vòng 6 V-League, SL Nghệ An lại qua mặt SHB Đà Nẵng bằng một bàn thắng. Trận đấu rất quyết liệt trên mức cho phép với hai thẻ đỏ và sáu thẻ vàng chia đều cho hai đội. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Hoàng Helio ghi từ chấm phạt đền 11 m ở phút 42.