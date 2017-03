Vòng 6 V-League: Duyên sân khách

VFF phạt Hải Phòng 20 triệu đồng

Ban Kỷ luật VFF vừa ban hành quyết định cảnh cáo và phạt 20 triệu đồng đối với CLB bóng đá Hải Phòng. Nguyên do ban tổ chức trận đấu để cho cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray ở trận tiếp Ðồng Tâm Long An ngày 14-3. VFF vẫn chưa tháo bỏ lệnh cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân khách do tái phạm kỷ luật.