Vòng 6 V-League: Nỗi đau trên sân Gò Đậu

Nam Định rơi tự do Sáu trận rồi, bóng đá thành Nam vẫn ngụp lặn dưới cận đáy bảng xếp hạng mà không ngóc lên nổi. Chiều qua, các học trò ông Nguyễn Ngọc Hảo lại thua đậm Sông Lam Nghệ An 0-3 trên sân Vinh lần lượt do Như Thuật, Công Vinh và Opara ghi. Trận đấu nhuốm màu bạo lực cả trước và sau khi trọng tài Đỗ Quốc Hoài cho chủ nhà hưởng quả phạt đền ở phút 89. Trong khi chủ nhà ấm với khoản thưởng nóng 120 triệu đồng thì Nam Định rũ rượi rời sân. Thế là suốt 540 phút, Nam Định vẫn chỉ có mỗi bàn thắng của Văn Biển ghi trên chấm phạt đền 11 m (trận thắng Đà Nẵng) và để lọt lưới bảy lần, tạm trôi xuống áp chót bảng xếp hạng. Hai trận còn lại Thanh Hóa - Bình Định 0-0, Hòa Phát HN - Khánh Hòa 0-0. CT