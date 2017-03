Vòng 7 V-League, Bình Dương - SLNA: Nghèo gặp khó

Sông Lam đổi đất lấy tiền Cuối tháng này, nhà tài trợ Lilama sẽ nhận chuyển giao đội bóng Sông Lam Nghệ An. Đổi lại, UBND tỉnh Nghệ An sẽ nhượng lại một số quỹ đất và tạo điều kiện cho Lilama phát triển thương hiệu. Lilama cam kết hỗ trợ bóng đá Sông Lam xây dựng cơ ngơi, cải thiện các chế độ lương bổng ở đội một và chấn chỉnh các hệ thống đào tạo trẻ. Trong ba năm đầu tiên, UBND tỉnh Nghệ An vẫn phải chia sẻ kinh phí với nhà tài trợ với phần cứng mỗi mùa tám tỷ đồng.