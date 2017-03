Vòng 8 giải hạng nhất: Ninh Bình đánh mất lợi thế

Thiếu chân sút đang dẫn đầu danh sách “dội bom” Baptiete John cùng cặp tiền vệ Hữu Thắng - Mạnh Tường ở giữa sân, Vinakansai Ninh Bình đã không thể duy trì cách biệt khi để Võ Công Thành đánh đầu nối quân bình 1-1 ở phút 72.

Những tưởng tỷ số hòa 1-1 sẽ giữ nguyên đến hết trận nhưng hai bàn thắng của chủ và khách những phút cuối trận khiến khán giả được phen mãn nhãn. Phút 87, Luis Antunes dùng đầu đáp trả, hạ gục thủ môn Thanh Tùng nâng tỷ số lên 2-1 cho Vinakansai Ninh Bình. Thế nhưng chỉ ba phút sau, đội trưởng Thanh Xuân tiếp tục cống hiến thêm pha ghi bàn bằng đầu, đưa hai đội trở về vạch xuất phát. Hưng phấn sau bàn thắng đẹp mắt của Thanh Xuân, các cầu thủ Quân khu 7 tràn lên tấn công tìm chiến thắng nhưng bất thành.

Trên sân Đồng Nai, trận đấu chủ nhà tiếp Quân khu 5 căng thẳng với hai thẻ đỏ, ba thẻ vàng. Chiến thắng 4-2 đã giúp Đồng Nai vượt qua mặt Cần Thơ và Quân khu 5 lên đứng vị trí thứ năm tổng sắp.

Ở miền Trung, hai bàn thắng của Baptista và Quốc Khánh giúp CS Đồng Tháp cân bằng số điểm 18 với Vinakansai Ninh Bình nhưng vẫn đứng thứ hai do thua đối phương chỉ số phụ. Cùng thời điểm, Huda Huế cũng đánh bại An Đô An Giang 3-2 vươn lên đứng hạng chín.

Ở nhóm cuối bảng, Tây Ninh tiếp tục “đội sổ” sau trận thua 1-2 trước Quân khu 4, trong khi SHS Tiền Giang “ôm” trận thua thứ năm trước T&T Hà Nội, xếp hạng 13.