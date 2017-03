Vòng 8 V-League: Nỗi niềm tận đáy

Các cầu thủ khách Hà Nội ACB vây lấy trọng tài phản ứng dữ vì nghi bị thổi ép.

Khánh Hòa - Hà Nội ACB 1-0: Trọng tài, phút 89 và trận thua thứ sáu

Trọng tài Nguyễn Quốc Hùng đã dùng đến chín thẻ vàng, một thẻ đỏ phạt các cầu thủ Hà Nội ACB ở một trận cầu không có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, đỉnh điểm pha cắt còi phạt đền của trọng tài Hùng xảy ra ở phút 89 khiến cầu thủ khách nóng máu phản ứng dữ dội. Sau một pha đánh đầu của Mustapha bên phải gần vòng 5,5 m, thủ môn Quốc Việt đẩy bóng sang hướng ngược lại. Bóng đến chân Mạnh Tú của Khánh Hòa cùng lúc hậu vệ Hải Nam lao vào tranh chấp. Cho rằng Hải Nam đã phạm lỗi với Mạnh Tú, trọng tài Hùng thổi phạt đền Hà Nội ACB nhưng không có chiếc thẻ nào rút ra.

Trên chấm 11 m, chân sút Trindade dễ dàng đánh bại thủ môn Quốc Việt, mang về chiến thắng quý giá cho chủ sân Nha Trang. Bàn thua ở phút 89 khiến các học trò Mauricio sau trận đấu đã nổi nóng vây lấy trọng tài, may mà lực lượng bảo vệ kịp thời can thiệp. Đây là trận thua thứ sáu của Hà Nội ACB và lần thứ ba toàn thua khi chơi trên sân khách.

Niềm vui ngắn ngủi của HLV McMenemy khi đội nhà có bàn thắng. Ảnh: ANH VIỆT

ĐT Long An - NaviBank SG 1-1: McMenemy chưa giải được hạn

Không có nhiều cầu thủ giỏi, tân HLV McMenemy hai trận rồi vẫn có cách nhào nặn ĐT Long An thành một tập thể mạnh. Thậm chí, đội chủ nhà còn khan hiếm người đến nỗi chân sút Danny vừa đáp máy bay và chạy về Long An sau hơn một tuần về quê không tập vẫn được tung vào sân.

Có ưu thế sân nhà nhưng ĐT Long An không còn khiến các đối thủ lo lắng như một thời chưa xa, họ luôn nằm trong tốp ba đội mạnh nhất nước. Cũng không thể đòi hỏi HLV mới McMenemy chưa giải hạn vì sức người có hạn và chiều qua lại vắng chân sút hay nhất Antonio do án thẻ.

Phút 35, tân binh Kassim dứt điểm đưa bóng vào lưới NaviBank SG mở điểm cho chủ sân Long An. Thế nhưng người cũ của ĐT Long An là thủ quân Tài Em của đội khách đã giúp đồng đội lấy lại điểm từ đội bóng cũ. Phút 60, Tài Em đẩy bóng rất khéo cho Endene sút tung lưới ĐT Long An.

Trận hòa đã giữ ĐT Long An chìm dưới áp chót bảng xếp hạng sau tám trận đấu chỉ mới một lần biết thắng.

Các trận đấu khác HP Hà Nội - HA Gia Lai: 1-2. Cả hai đội đều có một thế trận đôi công cởi mở và đến phút 55, khách dẫn bàn trước sau cú đánh đầu của Tăng Tuấn. Sự miệt mài tấn công của chủ sân Hàng Đẫy có kết quả ở phút 77, Cassiano dùng đầu đổi hướng bóng vào lưới HA Gia Lai. Bất ngờ ở những giây cuối cùng, Vũ Anh Tuấn dứt điểm rất mạnh từ xa, ấn định 2-1 cho khách. Ninh Bình - Hải Phòng: 2-0. Tuyển thủ Việt Thắng đã ghi bàn đầu tiên của mình sau 8 vòng đấu. Phút 61, tiền đạo này đá nối chớp nhoáng sau một pha đón bóng từ biên trái. Cũng chính Việt Thắng là tác giả đường chuyền quyết định giúp Mai Tiến Thành mở điểm cho Ninh Bình ở phút 19. Thanh Hóa - Đà Nẵng: 3-3. Đội khách chơi hay hơn, rồi dẫn trước hai bàn nhưng lại để chủ nhà bắt kịp và bị đặt vào thế rượt đuổi. Phút 17, Hernandez đánh đầu cận thành mở tỉ số và phút 38, Merlo sút xa ghi bàn thứ hai. Thế nhưng lần lượt Đình Tùng rút ngắn cách biệt và Otmar hai lần lập công giúp Thanh Hóa dẫn ngược 3-2. Mãi đến phút cuối, Hoàng Quảng mới ghi bàn san bằng tỉ số. Bảng xếp hạng 1. Đồng Tháp (17 điểm); 2. SL Nghệ An (16); 3. Đà Nẵng (14); 4. HA Gia Lai (13); 5. Khánh Hòa (13); 6. NaviBank SG (12); 7. Hà Nội T&T (12); 8. Bình Dương (11); 9. HP Hà Nội (10); 10. Hải Phòng (10); 11. Ninh Bình (9); 12. Thanh Hóa (8); 13. ĐT Long An (8); 14. Hà Nội ACB (4).

ĐĂNG HUY - NGUYÊN SA