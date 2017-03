Vòng 8 V-League: “Thánh” Almeida...

Các trận đấu khác: Bình Định - Thể Công 0-0, Khánh Hòa - Hoàng Anh Gia Lai 2-1 (Kleber 25’, Hoàng Đức 51’, Hoàng Đức đá phản lưới nhà 90’), Hà Nội ACB - Thép-Cảng 1-1 (Trindade - phạt đền 7’; Huỳnh Điệp 74’), Sông Lam Nghệ An - Hòa Phát Hà Nội 2-1 (Opara 2’, Alphonse 6’; Công Vinh - phạt đền 18’). Bảng xếp hạng tạm thời: 1. Thép-Cảng (16 điểm), 2. Hải Phòng (15), 3. Thể Công (15), 4. Sông Lam Nghệ An (13), 5. Khánh Hòa (13), 6. Đồng Tâm Long An (11), 7. Hoàng Anh Gia Lai (11), 8. Thanh Hóa (11), 9. Nam Định (11), 10. Đà Nẵng (8), 11. Hòa Phát Hà Nội (8), 12. Bình Dương (8), 13. Hà Nội ACB (7), 14. Bình Định (6).