Vòng ba V-League: Riedl sốc, Thể Công hạ nhà vô địch

Các trận đấu khác vòng ba V-League: Thanh Hóa – SLNA 2-2: William mở điểm cho chủ nhà ở phút thứ hai rồi ghi bàn khóa sổ trận đấu phút 81, còn khách gỡ 1-1 phút thứ tư do công Trọng Hoàng và bàn còn lại của Ngọc Anh phút 19. Hoàng Anh Gia Lai – Đà Nẵng 1-0: Chủ nhà tung ra sân đội hình mạnh nhất, có cặp Lee Nguyễn-Thonglao nhưng mãi đến phút 90+1, Evaldo mới ghi bàn duy nhất vào lưới Đà Nẵng nhờ đường chuyền của tiểu tướng Thái Dương. Quân khu 4 – Đồng Tháp 1-0: Mưa lớn, sân trơn, cả hai đội chơi thật khó khăn và phút 23, Lazaro ghi bàn giúp đội chót bảng thắng đội đầu bảng Đồng Tháp. Đồng Tâm Long An – T&T Hà Nội: Khách chơi lấn lướt hơn với hai lần dẫn trước do công Sỹ Cường và Valdinei, chủ nhà gỡ 2-2 ở phút 77 (Bolima ghi bàn) và phút 81 (Tài Em). TP.HCM – Khánh Hòa 1-3: Jonathan hoàn tất cú hat trick ở phút 78 (Ngũ Chí Thắng gỡ 1-1 cho chủ nhà, giúp HLV Tuấn “con” qua mặt Tuấn “nhím” đậm đà ngay trên sân Thống Nhất. CT