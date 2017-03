Vòng chung kết giải U-21 báo Thanh Niên: Tôn vinh bóng đá đẹp

SHB Đà Nẵng - CS Đồng Tháp: 3-2 10 phút đầu trận, SHB Đà Nẵng đã có liền hai bàn thắng do công Dương Văn An và Hà Minh Tuấn ghi. Có vốn lận lưng quá sớm, SHB Đà Nẵng chơi chùng xuống để CS Đồng Tháp gỡ hòa 2-2 vào các phút 32 và 43 do Thanh Định và Đăng Khoa lập công. Dường như tỉnh giấc, các cầu thủ SHB Đà Nẵng lại vùng dậy đòi lại những gì đã mất. Phút 55, một hậu vệ của CS Đồng Tháp phạm lỗi với Minh Tuấn trong vùng cấm nhưng đội trưởng không thắng được thủ môn Đức An. Rất may 15 phút sau thì Ngọc Thắng đã tìm được bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 3-2 cho SHB Đà Nẵng. SL Nghệ An - Ninh Thuận: 2-0 Trận đấu sau đó chủ nhà Ninh Thuận chơi rất kiên cường và tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía SL Nghệ An, song họ vẫn còn thiếu chút chín chắn trong khâu dứt điểm… Sang hiệp hai, SL Nghệ An điều chỉnh thế trận, tăng cường sức tấn công… Đình Bảo đã hoàn thành cú đúp vào các phút 62 và 71, giúp SL Nghệ An có chiến thắng đầu tay. SL Nghệ An (trái) vượt qua chủ nhà Ninh Thuận với lối chơi vượt trội. Ảnh: XUÂN HUY Chiều nay, bảng B khởi tranh với hai trận ĐT Long An - Than Quảng Ninh (15 giờ 30) và Nam Định - K. Khánh Hòa (17 giờ 30).