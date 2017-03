Vòng đua nước Pháp 2008: Áo vàng bị nghi ngờ doping!

Nhưng đến chặng đua thứ tư tính giờ cá nhân chạy 29,5 km tại TP Cholet phía đông bắc nước Pháp đã gây một cú sốc lớn khi Schumacher cùng lúc đạt thành tích cao nhất dưới 36 phút, đồng thời vươn lên xếp nhất bảng tổng sắp. Chiến thắng bất ngờ của Schumacher khiến nhiều người lo ngại vòng đua nước Pháp một lần nữa vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh doping từ vài năm gần đây luôn dính đến scandal.

Schumacher từng có “tiền án” xài chất kích thích khi năm rồi, trong một chuyến đi chơi đêm anh bị cảnh sát bắt vì tội say xỉn lái xe, sau đó làm test mới lộ ra trong máu có chất gây nghiện. Tuy nhiên, anh vẫn được phép tham gia vòng đua nước Pháp năm nay với lý do kết quả dương tính kể trên do cảnh sát thực hiện chứ không phải của ngành xe đạp!

Ngoài Schumacher, kỳ này còn một ứng cử viên sáng giá nữa là D. Miller, 31 tuổi của Scotland xếp thứ ba chặng trên và cùng hạng ba chung cuộc thì mới mãn hạn cấm thi đấu hai năm rưỡi do sử dụng thuốc tăng lực EPO bất hợp pháp!