Vòng đua nước Pháp 2008: Vòng đua mới không có ĐKVĐ

Không thể bảo vệ thành tích ở cuộc đua danh giá năm nay. Nguyên do đội đua Astana (Luxembourg) của anh bị loại ra khỏi danh sách 20 đội được mời vì lý do dính líu vào vụ án doping trong cuộc đua năm rồi.

Trong vụ án trên, đội Astana - lúc đó Contador còn ở đội Discovery của Mỹ, đội của Armstrong - vô địch giải này bảy lần liền - có đến ba tay đua bị phát hiện chơi doping, trong đó có con chim đầu đàn Vinokourov nên phải rút lui nửa chừng. Sau đó, đội Astana tuyên bố cải tổ toàn diện, sa thải ba thành viên phạm tội, đồng thời đón nhà tân vô địch Contador về nhân đội Discovery bỗng nhiên... giải tán sau khi ngay cả Armstrong cũng bị đặt nghi vấn sử dụng doping! Nhưng nào ngờ bây giờ chính Contador lại bị vạ lây từ Astana.

BTC vòng đua nước Pháp nhấn mạnh họ chỉ loại đội Astana chứ không nhắm đến Contador và việc anh bị nạn “dính chùm” ở đây là do ngẫu nhiên. Thực tế thì bản thân Contador cũng không phải không có tì vết, bởi trong hồ sơ “tiền sự” của anh từng xảy ra hai sự cố gây nghi ngờ về doping: Trong cuộc đua Vuelta a Asturias ở Tây Ban Nha năm 2004, Contador bị té ngã trên đường đua trong trạng thái cả người co giật như động kinh dữ dội, từ đó có giả thiết cho là do hậu quả của việc sử dụng chất tăng lực. Và năm 2006, Contador cùng bốn đồng đội trong đội cũ Liberty Seguros bị Hiệp hội Xe đạp quốc tế đưa vào diện điều tra về doping nên không được dự vòng đua nước Pháp và phải chịu gác xe thất nghiệp một thời gian.

Tuy nhiên, tất cả vẫn là nghi ngờ chứ chưa tìm được bằng chứng cụ thể nên hẳn BTC cuộc đua năm nay muốn dùng đội Astana như một cái cớ để loại Contador nhằm tránh để xảy ra thêm một scandal nữa khi nhà vô địch đăng quang xong thì lại bị phát giác xài doping khiến phải truất ngôi như trường hợp Landis của Mỹ năm 2006. Cách làm này đã bị đội Astana phản ứng, tố cáo BTC không công bằng vì có một số đội khác cũng dính dáng doping sao vẫn được dự như đội Rabobank của Hà Lan năm trước cũng có ứng cử viên M. Rasmussen (Đan Mạch) bị tai tiếng trốn kiểm tra chất kích thích buộc phải bỏ cuộc ngay trước chặng cuối. Và điều tình cờ là nhờ đó mà Contador mới vượt lên thế chỗ Rasmussen đoạt ngôi quán quân 2007!