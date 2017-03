Vòng hai bóng chuyền VĐQG 2009: Khi ứng viên bại trận!

Đưa thực lực hai đội lên bàn cân, LVXD Biên Hòa ngoài hai chủ công người Thái Lan Uranan và Jung Chung (Đài Loan) thì đội hình nội không có gương mặt nào nổi trội so với những cái tên Thiên Vũ, Hoàng Trương, Hoàng Huy... như của HL Long An. Tuy nhiên, trong một buổi chiều xuất thần, libero Thanh Lâm lại chơi rất lên tay trong các pha bắt bước một, đồng thời hàng chắn cũng vô hiệu hóa hầu hết những cú đập của HL Long An, VLXD Biên Hòa đã dạy cho đối phương bài học về thói “khinh địch”!

Nói HL Long An tự thua cũng không hẳn. Có chứng kiến trận đấu mới thấy những nỗ lực trong thế tuyệt vọng của VLXD Biên Hòa (phải đi chung kết ngược) trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, đồng thời là một ứng viên cho chức vô địch mới thấy hết giá trị của một chiến thắng. Thua 22/25 séc đầu, VLXD Biên Hòa quật khởi gỡ 1-1 (25/23) ở séc hai bằng những pha đập trên lưới gây khó cho đối phương. Giành chiến thắng cách biệt 16/25 ở ván ba, tưởng như trận thắng đã rất gần với HL Long An nhưng mọi dự đoán bị đảo lộn khi VLXD Biên Hòa tung chủ công Jung Chung vào thay tay đập Uranan, rồi bất ngờ giành luôn chiến thắng 26/24, quân bình tỷ số trận đấu 2-2 ở séc bốn.

Với tâm thế “mãnh hổ bị trọng thương”, HL Long An khởi đầu séc đấu quyết định mắc nhiều lỗi trong khâu bắt bước một rồi thất bại 12/15 trong ván đấu quyết định. Thua chung cuộc 2-3, liệu ứng viên vô địch có rút ra bài học đắt giá trên đường vươn tới đỉnh cao?