Vòng loại Euro 2012: Thêm Anh và Hà Lan đoạt vé chính thức

Chỉ có điều hơi lo lắng cho HLV Capello là dù đã sớm dẫn trước 2-0 (As. Young, Bent) song Anh lại để Montenegro bắt kịp phút chót cộng thêm chiếc thẻ đỏ dành cho Rooney (phút 74) sẽ khiến ông mất tiền đạo chủ lực này từ một đến hai trận ở vòng chung kết Euro sang năm.

Hà Lan trên sân nhà thắng nhẹ Moldova 1-0 (bàn 11 của Huntelaar - Vua phá lưới toàn giải) trong khi chỉ cần hòa là giành vé chính thức ở bảng E.

Sắp lấy vé là đội Nga và Hy Lạp với trận cuối cùng quá dễ đá. Nga sân khách đánh bại Slovakia 1-0 dẫn đầu bảng B hơn Ireland 2 điểm nên trận sau sân nhà chỉ cần hòa Andorra đội đã thua đủ chín trận. Còn Hy Lạp ở bảng F tận dụng ưu thế chủ nhà hạ đối thủ chính Croatia 2-0 vượt hơn 2 điểm trong trận chót cũng chỉ cần hòa sân Georgia. Tân HLV Santos đáng khen cầm quân sáng suốt đã gọi lại cựu binh Gekas ghi một bàn quý giá cho đội Vô địch 2004.

Trong lúc đó, Pháp, Bồ Đào Nha, Đan Mạch dù thắng trận áp chót song vẫn nằm trong tình trạng báo động trước trận cuối rất căng. Pháp nằm bảng D thắng Armenia 3-0 (Malouda, Remy, Reveillere), tuy nhiên vẫn chỉ hơn đối thủ Bosnia 1 điểm nên phải chờ trận đối đầu Pháp - Bosnia tuần tới. Bảng H tương tự với cặp đấu Đan Mạch - Bồ Đào Nha đồng điểm xếp nhất sau khi cả hai đều vượt qua Cyprus 4-1 và Iceland 5-3 (Nani ghi hai bàn cho Bồ Đào Nha) nhưng phức tạp hơn ở chỗ Đan Mạch lợi thế sân nhà còn Bồ Đào Nha chỉ cần hòa. Ai thua sẽ đi tranh vé vớt.

Rooney phạm lỗi thô thiển đốn đối phương từ phía sau phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: GETTY IMAGES

Đã chắc chắn đi tranh vé vớt dù còn một trận là Thụy Điển, Croatia, Montenegro trong đó đáng chú ý Thụy Điển và Croatia là ứng cử viên chiếm vé chính thức thứ 10 cuối cùng dành cho đội xếp nhì đạt thành tích tốt nhất. Bên cạnh đó cuộc chiến tranh suất này vẫn còn tiếp diễn với tám đội khác. Đó là Bỉ vừa loại Kazakhstan 4-1 ở bảng A hơn Thổ Nhĩ Kỳ 1 điểm do Thổ sân nhà dù mở tỉ số vẫn không sao cản nổi Đức quật lại 3-1 (Mueller, Gomez, Schweinsteiger). Song trận còn lại Bỉ gặp khó trên sân Đức trong khi Thổ dễ thở hơn trên sân Azerbaijan.

Ở bảng C là Serbia sân nhà bị Ý dẫn trước (Marchisio) may mà Ivanovic gỡ hòa 1-1 nên kém Estonia (thắng Bắc Ireland 2-1) 1 điểm. Nhưng Estonia đã hết trận so với Serbia còn một trận đến sân Lithuania buộc phải thắng nếu không sẽ thua Estonia kết quả đối đầu.

Bảng I cũng có cuộc tranh chấp giữa Scotland tạm hơn Czech 2 điểm sau khi Czech bất lực 0-2 trên sân nhà trước Tây Ban Nha quá mạnh (Mata, Alonso ghi). Bù lại sẽ đến phiên Scotland gặp chủ nhà Tây Ban Nha quá mạnh trong khi Czech tương đối nhẹ gánh hơn trên sân Lithuania.

Chỉ bảng B là sẽ có cuộc giải quyết trực tiếp đơn giản giữa Armenia (thắng Macedonia 4-1) và Ireland (thắng Andorra 2-0). Khách chỉ cần hòa là đá play-off.

Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ khởi tranh với trận Argentina dưới quyền tân HLV Sabella hạ Chile 4-1 trong đó Higuain làm hat trick và Messi ghi bàn đầu tiên sau 17 trận ở đội tuyển tịt ngòi. Tiếp theo Uruguay thắng Bolivia 4-2 (Forlan kiến tạo hai bàn cho Suarez, Lugano) và Ecuador vượt qua Venezuela 2-0. Bất ngờ nhất là Peru đánh bại Paraguay 2-0 đều do Guerrero ghi hiệp 2.

HUY KHANH