Vòng loại Euro 2012: Thổ Nhĩ Kỳ và Hiddink

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thua xem như hết hy vọng thì Hiddink sẽ sớm ra đi và về bến Chelsea.

Đội Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình trẻ hóa chỉ còn giữ lại vài cựu binh thời vàng son đoạt hạng ba World Cup 2002. Trận này họ mất hai trụ cột Altintop và Sahin do chấn thương. Ông Hiddink đã xuống giọng chấp nhận hòa cũng ổn bởi đá ít hơn một trận.

Trận Belarus (8 đ/5 tr) - Pháp (12 đ/5 tr) thuộc bảng D cũng được chờ đợi bởi lượt đi Belarus đã gây bất ngờ sân khách quật ngã Pháp 1-0.

Trên sân đối phương, Blanc của Pháp cũng cần thận trọng do nội bộ có thể nảy sinh vấn đề tâm lý bất ổn sau khi vừa xảy ra vụ tai tiếng kỳ thị chủng tộc. Dù vậy Pháp vẫn được đánh giá cao hơn do Belarus bị khủng hoảng lực lượng phải đưa ra đội hình chắp vá do ba tuyển thủ bị treo giò và nhiều vị trí khác phải dưỡng thương.

HLV Hiddink dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều khó khăn. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong lúc đó, hai đại gia Đức và Ý chuẩn bị đặt một chân vào vòng chung kết với triển vọng giành một chiến thắng nữa. Ở bảng A, Đức (15 đ/5 tr) dù qua sân khách Áo (7 đ/5 tr) và thiếu Klose, Schweinsteiger, Mertesacker song HLV Loew có Khedira trở lại. Trong tay HLV này còn nhiều tài năng trẻ đang lên nên vẫn hứa hẹn lấy đủ 3 điểm. Còn Ý (13 đ/5 tr) nhất bảng C với lợi thế sân nhà cũng không cần De Rossi lẫn Balotelli vẫn trên cơ Estonia (7 đ/5 tr).

Ngoài ra còn các trận: Croatia - Georgia, Romania - Bosnia, Moldova - Thụy Điển, Kazakhstan - Azerbaijan, Faroes - Slovenia, San Marino - Phần Lan, Liectenstein - Lithuania.

HUY KHANH