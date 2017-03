Vòng loại thứ nhất bóng đá nữ Olympic London: Bóng đá nữ VN gặp khó

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia

Chiều qua, VFF đã xếp lịch thi đấu gải vô địch nữ quốc gia với sự tham dự của sáu đội Hà Nội Tràng An 1, Hà Nội Tràng An 2 , Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, TP.HCM và Gang thép Thái Nguyên. Giải sẽ khai mạc vào ngày 9-4. Tuy nhiên, cho đến lúc này VFF cho biết vẫn chưa có nhà tài trợ chính.