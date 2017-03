Vòng loại World Cup: Brazil suýt làm nên "lịch sử" trên đất Ecuador

Với thực lực và những thành tích giành được, Brazil rõ ràng là một “ông kẹ“ so với Ecuador, ĐT chưa hề có tên trên bản đồ bóng đá khu vực Nam Mỹ, nói gì đến tầm thế giới. Thế nhưng cái “ông kẹ“ đó lại thường tỏ ra sợ sệt khi phải làm khách của Ecuador, đặc biệt là ở vòng loại World Cup. Ở trận đấu đêm qua, họ đã chơi kém hơn đối thủ trong suốt cả trận. Ecuador cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn, khiến hàng thủ Brazil phải tập trung cao độ và làm việc vất vả. Nhưng rồi “kẻ đóng thế“ Baptista đã xuất hiện và suýt chút nữa trở thành người hùng của Brazil khi ở ngay pha chạm bóng đầu tiên, đã mang về bàn thắng quý giá cho Brazil. Baptista ghi bàn tuy nhiên cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Selecao, chắc chắn là thủ thành Julio Cesar. Tiếc là công sức của anh chỉ giúp cho khung thành đội nhà an toàn đến phút 89. Một pha dứt điểm cận thành không thể cản phá của Noboa đã phá đổ toàn bộ nỗ lực của Brazil (chính xác hơn là của duy nhất Julio Cesar). Dunga chưa thể giúp ĐT quê hương phá bỏ cái dớp đau buồn trên đất Ecuador nhưng kể ra, 1 điểm có được cũng là thành tích chấp nhận được.

Quay lại với diễn biến chính, tiền vệ quan trọng, Kaka không thể góp măt do chấn thương nên cầu thủ đang chơi cho Man City, Elano là người thay thế. Cái tên chơi cao nhất trên hàng công của Selecao là Luis Fabiano và Adriano chỉ có mặt trên băng ghế dự bị. Phía dưới Fabiano sẽ là 3 gọng kìm tấn công: Robinho (trái), Elano (phải), Ronaldinho (giữa). Sự lựa chọn bất ngờ nhất của Carlos Dunga có lẽ là Felipe Melo, cầu thủ đang chơi ở Fiorentina trong vai trò tiền vệ trụ với Gilberto Silva. Đây mới là lần thứ 2, Melo khoác áo ĐTQG Brazil (lần trước ở trận gặp Italia vào ngày 8/2 vừa qua). Hàng thủ Brazil quy tụ những cầu thủ tốt nhất của họ như thủ thành Cesar, hậu vệ phải Maicon, hậu vệ trái Marcelo và cặp trung vệ Lucio - Luisao. Trong khi, bên phía đội chủ nhà Ecuador, những cầu thủ có tiếng tăm nhất chính là những người đang chơi ở giải Ngoại hạng như Valencia (Wigan) hay Caicedo (đồng đội của Robinho và Elano ở Man City). Nhưng điểm mạnh nhất của ĐT này lại nằm ở lợi thế về địa hình. Độ cao hơn 2000m ở Quito, nơi diễn ra trận đấu này, luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi của ĐT từng 5 lần VĐTG. Trong lịch sử, Brazil chưa bao giờ đánh bại nổi Ecuador ở độ cao như thế này trong khuôn khổ vòng loại World Cup (thậm chí không có nổi bàn nào).

Chính vì thế, không có gì khó hiểu khi Ecuador thi đấu có phần trội hơn đội bóng hùng mạnh, Brazil dù rằng Selecao mới là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 4, Robinho giật gót đẹp mắt cho cưu đồng đội ở Real Madrid, Marcelo ở chếch bên cánh trái và hậu vệ này tung ngay cú sút mạnh như búa bổ nhưng bóng đi không trúng cầu môn. Kể từ đó, các hậu vệ và thủ thành Julio Cesar đã phải hoạt động rất vất vả để chống đỡ sức ép của đội chủ nhà. Phút thứ 8, Benitez đảo qua Luisao rồi thực hiện cú sút từ khoảng cách hơn 25m và Cesar dễ dàng đổ người đẩy bóng ra. Phút 14, Ecuador được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm. Mendez là người thực hiện với một cú sút chìm và Cesar dù đã trượt ngã nhưng vẫn có thể kịp thời phản xạ đẩy bóng ra. Cú sút bồi sau đó của một cầu thủ áo vàng (trận này, Brazil phải mặc bộ quần áo màu xanh chứ không phải màu vàng truyền thống) cũng không thể thắng nổi thủ thành xuất sắc của Inter Milan.

Đến phút 22, Cesar đã chịu bó tay nhưng pha vẩy chân của Valencia ở sát vòng cấm lại tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc. Thày trò Dunga vẫn sống sót nhưng không ai dám chắc sẽ còn điều gì tồi tệ hơn nữa xảy ra trong những phút tới. Phút 25, đội khách chịu tổn thất đầu tiên khi Maicon không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương và Daniel Alves vào thay. Cùng với Maicon, Daniel Alves được coi là hậu vệ phải thuộc vào diện hàng đầu thế giới hiện nay nhưng xét về độ toàn diện, anh chưa thể sánh được với người đồng đội đang chơi ở Italia. Ở Barcelona, Daniel Alves luôn tỏ rõ sự nguy hiểm ở những pha lên tham gia tấn công tuy nhiên, anh không phải mẫu cầu thủ biết phòng ngự tốt như một hậu vệ thuần túy. Điều này nhanh chóng đã được kiểm chứng khi Alves bị Ayovi dễ dàng qua mặt bên cánh phải và căng ngang vào trong. Bóng đến chân Caicedo và tiền đạo này dứt điểm sệt, chệch cột dọc trong gang tấc.

Brazil đang rất chật vật trong việc tìm đường vào khung thành Ecuador trong khi tuyến sau thường xuyên bị "quấy rầy" và chỉ cần một phút sơ sểnh thôi, họ sẽ phải trả giá. Cho đến cuố hiệp 1, Ecuador vẫn chiếm lĩnh được thế trận và lẽ ra, họ phải có được bàn thắng nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra. Cũng phải công nhận, thủ thành Cesar và các trung vệ Lucio, Luisao đã giữ được sự tỉnh táo và tập trung của mình để giữ vững mành lưới cho đội nhà. Brazil thỉnh thoảng cũng có được vài pha tấn công lẻ tẻ nhờ nỗ lực cá nhân của Robinho nhưng chưa thể gây ra sự nguy hiểm thực sự cho thủ thành Cevallos.

Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà. Phút 50, Caicedo lao người đánh đầu rất dũng cảm trước tầm chân của một cầu thủ Brazil sau quả tạt bên cánh trái nhưng trái bóng đã nằm gọn trong đôi tay của Julio Cesar. Vài phút sau, Mendez băng xuống đối mặt với Cesar nhưng pha kết thúc của anh lại rất thiếu chính xác. Nếu tình trạng này được duy trì thì việc Brazil có được 1 điểm ở trận này xem ra đã là thành tích đáng tự hào. Phút 58, số 17 Espinoza tung ra cú sút xa cực tốt và Julio Cesar phải bay người hết cỡ mới có thể đẩy bóng đi ra mép lưới. Đến phút 60, Brazil mới có được pha tấn công đầu tiên trong hiệp 2 về khung thành Ecuador. Fabiano chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Robinho nhưng cú dứt điểm của chân sút đang khoác áo Sevilla lại đúng vào vị trí của Cevallos.

Từ khoảng 2 năm trở lại đây, Cesar đã dần khẳng định được tài năng của mình trong màu áo Inter Milan và ĐT Brazil nên anh đang là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trấn giữ khung thành ở cả CLB và ĐT. Có được điều này là nhờ vào việc Cesar ngày càng hoàn thiện kỹ năng của mình và luôn thể hiện được sự xuất sắc trước những tiền đạo đối phương. Phút 63, một đường chuyền dài loại bỏ toàn bộ hàng thủ Brazil và Guerron không rơi vào thế việt vị lặng lẽ thoát xuống rồi thực hiện pha bắt volley cực mạnh nhưng Cesar đã có phản xạ tuyệt vời, cứu bàn thua mười mươi cho Selecao.

Phút 71, Ronaldinho, cầu thủ chơi mờ nhạt kể từ đầu trận, phải rời sân nhường chỗ cho "Quái thú" Baptista. Có vẻ Dunga hy vọng sự dũng mãnh của tiền đạo đang chơi cho AS Roma sẽ mang lại nét tươi mới cho Brazil. Và sự thay đổi này phát huy hiệu quả tức thì. Chỉ chưa đầy 2 phút có mặt trên sân, Baptista đã ghi tên mình vào lịch sử Brazil như là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Ecuador trên sân khách ở vòng loại World Cup. Nhận bóng từ Robinho, Baptista tung ra cú sút cực mạnh và cũng phải nhờ đến sự giúp sức của Thần may mắn, mành lưới của Ecuador mới bị rung lên khi mà trái bóng đập trúng vào cột dọc, bật ra chạm vào người thủ thành Cevallos và bay ngược trở lại cầu môn. Dù đây là bàn thắng có phần may mắn nhưng Brazil có lẽ cũng chỉ cần có vậy trong một trận đấu khó khăn với sự bất lợi về độ cao để mang về trọn vẹn 3 điểm.

Phút 76, Brazil được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải từ khoảng cách hơn 30m. Daniel Alves là người thực hiện với cú sút khó nhằm về góc xa, buộc Cevallos phải trổ tài ngăn chặn bàn thua cho đội chủ nhà. Để bảo vệ thắng lợi, đội khách phải lui về tập trung vào phòng ngự và chấp nhận để cho đội chủ nhà tha hồ tấn công. Phút 84, Fabiano trong pha lùi về hỗ trợ phòng ngự đã mắc lỗi với một cầu thủ Ecuador ở ngay sát vòng cấm địa. May cho họ là Ayovi không đủ đẳng cấp để tung ra một cú sút đủ sức đe dọa được Julio Cesar. Phút 87, lẽ ra Fabiano phải định đoạt được số phận trận đấu khi có cơ hội khá tốt trong vòng cấm. Cú sút đầu tiên của anh bị Cevallos đẩy ra và ở cú sút bồi sau đó, anh chỉ có thể tìm đến cột dọc. Tiền đạo này chắc hẳn sẽ phải vô cùng tiếc nuối bởi chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ hòa. Số 8, Valencia đột phá dũng mãnh bên cánh phải và đưa bóng vào trong qua 2 chân của Luisao cho Caicedo. Nhưng một lần nữa, Cesar lại là người chiến thắng sau pha kết thúc của tiền đạo này. Tuy vậy, không ai kịp hỗ trợ cho Cesar và để cho Noboa ập vào rất nhanh, sút bóng như trái phá ở cự ly gần, khiến mành lưới của Brazil rung lên bần bật.

Quãng thời gian còn lại là quá ít để các học trò của Dunga hoàn thành được nhiêm vụ khó khăn: có thêm bàn thắng. Thậm chí, nếu Mendez không giật mình trong vòng cấm khi mà chỉ đứng cách Cesar có vài mét và trọng tài quyết định xử lý nặng tay trong pha bóng Lucio phạm lỗi với Benitez ở khu vưc 16m50 thì rất có thể, Brazil đã phải ra về với hai bàn tay trắng.

Kết quả hòa 1-1 này không thể giúp Brazil đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Argentina nhưng họ cũng chẳng có gì phải tiếc nuối với 1 điểm giành được. Thày trò Dunga chơi kém hơn hẳn đội chủ nhà và nếu không phải là Julio Cesar đứng trong khung gỗ thì không hiểu số bàn thua của họ sẽ là bao nhiêu. Có thể coi, Brazil đã khá “lành lặn” sau chuyến hành quân đến “mảnh đất dữ“ Ecuador và họ đành phải chờ thêm vài năm nữa, mới có thể trông chờ vào việc lập nên “lịch sử“ trước đội bóng nhỏ bé cùng khu vực (vì World Cup 4 năm mới tổ chức một lần).

Đội hình thi đấu:

Ecuador: Jose Cevallos, N.Reasco, I.Hurtado, G.Espinoza, W.Ayovi, A.Valencia, S.Castillo, E.Mendez, J.Guerron (Noboa 75'), C.Benitez, F.Caicedo

Brazil: Julio Cesar, Marcelo, Luisao, Lucio, Maicon (Daniel Alves 25'), Elano (Josue 61'), Felipe Melo, G.Silva, Fabiano. Robinho, Ronaldinho (Baptista 71').