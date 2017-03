Vòng loại World Cup: Lượt trận quyết định

Bảng A, chỉ còn là thủ tục khi Bỉ hơn Croatia đến 8 điểm, còn Croatia hơn Áo xếp thứ ba 6 điểm nên mọi thứ xem như đã an bài.

Bảng B, sau Ý đã lấy vé, Bulgaria 13 điểm hơn Czech 12 điểm sẽ đối đầu nhau quyết liệt trong trận tái ngộ mà Bulgaria được lợi thế sân nhà. Bảng C, Đức đã đoạt vé đầu bảng hơn Thụy Điển 5 điểm và Thụy Điển hơn Áo 6 điểm nên cục diện bảng này cũng đã an bài. Bảng D, cùng 16 điểm song Romania thuận lợi hơn nhờ ưu thế sân nhà trước Estonia trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phải tiếp Hà Lan (đã lấy suất chính thức). Hungary kém 2 điểm phía sau dù gặp đối thủ yếu Andorra vẫn khó có cơ may qua mặt hai đội trên. Bảng E, ngoài Thụy Sĩ đã có vé, còn lại Iceland chỉ hơn Slovenia 1 điểm. Do vậy Iceland phải thắng Na Uy trên sân đối phương. Bảng F, Nga hơn Bồ Đào Nha 3 điểm chỉ cần hòa sân Azerbaijan là bỏ túi vé đầu bảng dù Bồ Đào Nha có thắng đội đèn đỏ Luxemburg. Bảng G, cùng 22 điểm nhưng trận cuối Hy Lạp được lợi thế sân nhà gặp đội yếu Liechtenstein. Ngược lại, Bosnia phải thắng Lithuania trên sân đội này để đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Bảng H, Anh không được sơ sẩy khi tái đấu Ba Lan vì Anh chỉ hơn Ukraine 1 điểm. Trong lúc đó, Ukraine chắc chắn dễ dàng hạ San Marino và chờ Anh sẩy chân nhưng điều này khó xảy ra. Bảng I, hiện Tây Ban Nha hơn Pháp 3 điểm lại gặp Georgia trên sân nhà nên chỉ cần 1 điểm là lấy vé. Pháp xem như an phận nhì bảng đi tranh vé vớt.

Khu vực Nam Mỹ, sau Argentina và Colombia đã lọt vào vòng chung kết, còn hai suất rưỡi (đội xếp hạng năm tranh vé vớt với Jordan) giành nhau giữa bốn đội Chile và Ecuador (cùng 25 điểm), Uruguay (22 điểm) và Venezuela (20 điểm). Nhiều khả năng Chile và Ecuador sẽ đá cầm chừng chia điểm để cùng vào, còn Uruguay (22 điểm) nếu may mắn thắng được Argentina thì đi tranh vé vớt.

Khu vực CONCACAF, Costa Rica - Mexico 0-0, Jamaica - Honduras 0-2, Panama - Mỹ 0-2. Ngoài Mỹ và Costa Rica đã vào, còn suất thứ ba đang nằm trong tầm tay Honduras hiện hơn Mexico 3 điểm.

HUY KHANH