Vòng loại World Cup: Tây Ban Nha lỗi nhịp

Tranh thủ Tây Ban Nha chỉ có 1 điểm, Pháp vượt lên với 3 điểm có được sau trận thắng Georgia 3-1 trên sân Stade de France. Đây là kết quả nổi bật khá bất ngờ trong loạt 25 trận vòng loại World Cup vào rạng sáng 23-3 vì có liên quan đến đương kim vô địch.

Trận hòa của Tây Ban Nha là bất ngờ lớn khi Phần Lan chót bảng với ba trận qua chỉ đạt 2 điểm. Và Phần Lan đã chọn đấu pháp 1-10 khi đổ bê tông cố thủ phần sân nhà mặc cho Tây Ban Nha vây hãm.

Dù kiểm soát bóng đến 80% thời gian nhưng cơ hội với Tây Ban Nha lại không nhiều nếu không muốn nói là lúng túng chỉ còn biết sút xa cầu may mà đây vốn không phải là thế mạnh của nhà vô địch. Mãi đến phút 49, trung vệ Ramos dâng lên đột phá đánh đầu mở tỉ số. Tuy nhiên, ưu thế trên lại không được duy trì bởi sau đó thì Phần Lan khai thác vào “gót chân Achille” của Tây Ban Nha khi mải mê tấn công để hở sườn. Phần Lan đã tận dụng đánh phản kích san bằng tỉ số 1-1 ở phút 79.

Trận đấu đánh dấu kỷ lục 69 trận dẫn dắt đội tuyển của HLV Del Bosque và là trận 100 của đội trưởng Ramos nhưng các nhà vô địch lại lỗi nhịp. Do chủ quan lợi thế sân nhà và đối thủ yếu nên dù mất thủ môn Casillas và Puyol, HLV Del Bosque vẫn cho nghỉ dưỡng sức Xavi và Xabi Alonso nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu sân khách bốn ngày nữa với đối thủ chính là Pháp. Không ngờ bị mất điểm không đáng, đồng thời lại sẽ mất Silva trận tới do mới lãnh thẻ vàng thứ hai.

Tây Ban Nha không ngờ bị đối thủ yếu nhất bảng như Phần Lan lấy mất 2 điểm. Ảnh: AFP

Trong khi đó Pháp dưới quyền tân HLV Deschamps từng bước trẻ hóa thành công, đặc biệt với gương mặt mới Valbuena rất lên chân khi ghi bàn trong trận thứ ba liên tiếp cùng kiến tạo hai bàn cho Giroud và lão tướng Ribery.

Tình hình tám bảng còn lại:

● Bảng A: Bỉ và Croatia tiếp tục kèm nhau

Bỉ dẫn dắt bởi HLV Wilmost tuy vắng đội trưởng Kompany vẫn giữ vững nhịp độ hồi sinh thắng tiếp 2-0 sân Macedonia trong đó tiền vệ Hazard của Chelsea sút một bàn phạt đền nhưng cũng chỉ hơn Croatia hiệu số bàn. Vì Croatia cũng vượt lên trước Serbia 2-0 (Mandzukic, Olic ghi) trong cuộc chiến giữa hai anh em Nam Tư cũ thì bầu không khí thù nghịch lại bị đẩy lên cao độ. Cổ động viên Croatia hò hét “Giết chúng đi!” như lời thách thức trước một Serbia đang thực hiện lệnh cấm khán giả đến sân!

● Bảng B: Chỉ còn Bulgaria cạnh tranh Ý

Bulgaria thắng dễ Malta 6-0 trong khi đối thủ Czech đang thời suy thoái ngã ngựa 0-2 trên sân Đan Mạch. Nhờ đó Bulgaria hy vọng đuổi kịp Ý (nghỉ vòng này) nhất bảng hơn một điểm và đá ít thua một trận.

● Bảng C: Đức qua mặt Thụy Điển

Như dự đoán Đức hạ Kazakhstan 3-0 (Mueller một bàn và kiến tạo hai bàn cho Schweinsteiger, Goetze) trụ vững đầu bảng. Nhưng quan trọng hơn là địch thủ kèn cựa Thụy Điển bị Ireland níu chân 0-0 giúp Đức vượt lên 5 điểm (đá nhiều hơn một trận).

● Bảng D: Hà Lan thắng đủ năm trận

Trận thứ năm toàn thắng 3-0 trước Estonia (Van der Vaart, Van Persie, Schaken) lập lại khoảng cách 5 điểm với Hungary và Romania (cùng lúc hòa 2-2). Vì thế mà trận sau Hà Lan dù thiếu đội trưởng Sneijder tái phát chấn thương vẫn không có gì đáng lo.

● Bảng E: Thụy Sĩ chưa bị soán ngôi: Cả Iceland và Albania dù thắng Slovenia 2-1 và Na Uy 1-0 song vẫn còn kém Thụy Sĩ (không đá) 1 điểm mà lại đã đá nhiều hơn một trận.

● Bảng F: Nga chưa đá vẫn nhất bảng

Dù trận sân Bắc Ireland bị hoãn do ngập tuyết nhưng Nga tiếp tục duy trì lợi thế hơn Bồ Đào Nha lẫn Israel 3 điểm. Nhờ bộ đôi này tự chia điểm 3-3 trong đó Bồ Đào Nha ở thế rượt đuổi cuối trận (bàn Alves, Postiga, Coentrao) mà đội trưởng C. Ronaldo chỉ góp công kiến tạo được một bàn. Kiểu này khiến HLV Bento than thở chắc đội phải tranh vé vớt quá!

● Bảng G: Bosnia tách hàng Hy Lạp

Trận quyết định giữa hai đội cùng dẫn đầu nghiêng phần thắng 3-1 cho chủ nhà Bosnia bây giờ hơn ba điểm. Tiền đạo Dzeko của Man. City ghi hai bàn vào dịp kỷ niệm sinh nhật 27 tuổi.

● Bảng H: Anh báo động

Tuy đè bẹp San Marino 8-0 (Rooney ghi bàn 34 cho đội tuyển) nhưng Anh vẫn bị đẩy xuống nhì bảng kém Montenegro 2 điểm khi đội này đánh bại Moldova 1-0 trên sân khách.

Khu vực Nam Mỹ ● Argentina - Venezuela 3-0: Messi ghi một bàn từ chấm 11 m và chuyền hai bàn cho Higuain. ● Colombia - Bolivia 5-0: Falcao ghi một bàn. ● Uruguay - Paraguay 1-1: Suarez ghi một bàn. ● Peru - Chile 1-0 Tạm thời Argentina dẫn đầu 23 điểm (10 trận), Colombia 19 điểm (chín trận), Ecuador 17 điểm (chín trận), Uruguay 13 điểm (10 trận), Chile 12 điểm (chín trận), Venezuela 12 điểm (10 trận), Peru 11 điểm (10 trận), Bolivia 8 điểm (10 trận), Paraguay 8 điểm (10 trận).

HUY KHANH