Vòng một V-League: Nỗi lòng cựu vương

Các trận đấu khác Sông Lam Nghệ An – NaviBank Sài Gòn: 1-1. Chơi ở thế trên chân nhưng chủ sân Vinh đã không thể lấy ba điểm do các chân sút quá vô duyên. Hai bàn thắng đều do cầu thủ khách thực hiện. Phút 30, Pinto ghi bàn cho NaviBank Sài Gòn trên chấm 11 m sau khi trung vệ Xuân Thắng phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 82, Thanh Vân lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, trả lại cho chủ nhà một điểm. Nam Định – Đồng Tháp: 2-2. Hai đội chơi tấn công cởi mở rất nhanh và cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng. Phút 22, Lương Phúc giúp chủ nhà dẫn bàn sau pha xỉa bóng cận thành. Được Em san bằng 1-1 sau pha cướp bóng đối mặt với thủ môn Ngọc Tú phút 60. Một phút sau, Samson đưa Đồng Tháp dẫn 2-1 nhưng chỉ 10 phút sau, chủ sân Thiên Trường gỡ hòa từ pha sút bóng của Mạnh Dũng đập chân hậu vệ làm đổi hướng bóng. Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội T&T: 1-2. Được đánh giá cao hơn nhưng Hà Nội T&T vẫn bị đối thủ dẫn trước do công Furrier ở phút 26. Miệt mài tấn công đến hiệp hai, Văn Quân đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ một quả phạt góc ở phút 68 và chỉ ba phút sau, Endene ấn định 2-1 cho Hà Nội T&T sau pha dứt điểm cận thành. Đồng Tâm Long An – Ninh Bình: 0-0. Cả hai đều giữ thế không thua cho mình với các pha tấn công thăm dò nhẹ nhàng ở những phút đầu. Khi đã bắt nhịp, cả khách lẫn chủ có một vài cơ hội tốt nhưng các chân sút đều không thể ăn bàn. Trận đấu muộn Đà Nẵng – Hải Phòng diễn ra ngày 3-2. CT