Vòng tám V-League: Nóng Hàng Đẫy, lạnh Nha Trang

Các trận đấu khác Thanh Hóa – Đồng Tâm Long An (VCTV3 trực tiếp lúc 15 giờ 30): Gạch đang sa sút so với chính mình, lại không có Tài Em do chấn thương nhưng lực lượng vẫn nhỉnh hơn Thanh Hóa và muốn chia điểm thì nằm trong tầm tay. TP.HCM – Quân khu 4 (17 giờ): Tân binh quân đội có lối chơi rất khó chịu và bất cứ đối thủ nào cũng không dễ thắng. TP.HCM coi chừng dính đòn hồi mã thương do thua sức và bởi Quân khu 4 đá phản công rất nét. Đồng Tháp – Thể Công (15 giờ 30): Lực lượng khách đồng đều và mạnh hơn nhưng chủ nhà có nhiều cá nhân biết gây đột biến hơn. Trận này rất dễ hòa. Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng (15 giờ 30): Sân Vinh sẽ rất nóng vì vấn đề... an ninh hơn là chuyên môn của cuộc gặp gỡ này. GH