Vòng 3 giải hạng nhất-Cúp Sino 2009: “Hiện tượng” Tây Ninh

Chung kết ngược Ngẫu nhiên tại Long Xuyên lại là trận “chung kết ngược” giữa chủ nhà AĐ An Giang tiếp Sài Gòn United. Một trận đấu rất căng bởi cả hai chưa kiếm được điểm nào và cùng xếp chót bảng xếp hạng. An Giang mất hai ngoại binh Fuji và Martins do thẻ đỏ, vừa phải quyết tử giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này. Ba điểm trọn vẹn sau trận đấu sẽ giúp một trong hai thoát khỏi khu vực nguy hiểm.