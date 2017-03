VPF sau 50 ngày tuổi

Những con số và sự cố mùa giải 2012 - Các trọng tài bị “trảm”: Kiều Việt Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Quang Thông. - Bạo lực bóng đá gia tăng: Sân Vinh vòng 3 Super League (SL Nghệ An - Hà Nội T&T) có bốn thẻ vàng và một thẻ đỏ trong đó có nhiều tình huống vào bóng kiểu hủy diệt đôi chân nhau. Cũng tại sân Vinh ở tứ kết Cúp Quốc gia (SL Nghệ An - V. Ninh Bình) có sáu thẻ vàng và ba thẻ đỏ cùng những màn kung-fu bay song phi chân thẳng vào đầu nhau rất rợn người. Sân Thống Nhất trong khi trọng tài đang xử lý Sunday đánh nguội Kesley thì ban huấn luyện và cầu thủ hai đội vào sân xử nhau. Cầu thủ khách khiêu khích khán giả, xe đội Thanh Hóa bên ngoài sân Thống Nhất bị khán giả ném đá vỡ kính khiến cầu thủ đội khách phải rời sân bằng xe của lực lượng cơ động. - Từ vòng 4 Super League sân Bình Dương xả cổng cho khán giả vào cửa tự do.