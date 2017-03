Vụ CĐV Hải Phòng gây rối và tàng trữ vũ khí: Những kẻ đội lốt bóng đá!

1. V-League đang có gì bất ổn và đi ngược lại cuộc chơi? Để chuẩn bị chỉ một trận đấu 90 phút trên sân Vinh vừa rồi, lực lượng bảo vệ đã phải chuẩn bị rất vất vả trước đó cả tháng; Sở Công an Hải Phòng và Nghệ An phải họp bàn, lên kế hoạch đảm bảo an ninh trước đó hai tuần; Hơn 1.000 chiến sĩ nhiều sắc phục được huy động; Lãnh đạo cao nhất của VFF bay vào cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo trực tiếp cho một trận đấu 90 phút... Chính ông trưởng ban tổ chức sân Vinh Hồ Văn Chiêm đã phải mệt mỏi phát biểu: “Từ hơn một tuần nay, tất cả thành viên của ban tổ chức sân Vinh, đặc biệt là lực lượng an ninh làm việc căng thẳng đến quên thời gian để sẵn sàng cho mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận đấu. Họ ăn uống thất thường, lại lâm vào tình trạng mất ngủ liên miên nên khi trận đấu kết thúc, lãnh đạo công an tỉnh cũng như CLB đều... lăn ra ốm. Chúng tôi kiệt sức vì khối lượng công việc quá lớn”...

2. Trước trận đấu, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều nói nhiều đến các phương án bảo vệ và thái độ cầu thị của cổ động viên hai đội bóng. Nhiều người cho rằng đấy là tín hiệu vui khi đại diện hai hội cổ động viên bắt tay nhau vì cái chung. Thế mà cách sân Vinh 50 km trước trận đấu lại xảy ra ẩu đả và máu đổ. Thế mà xe chở cổ động viên Hải Phòng lại bị phát hiện có tàng trữ hung khí cùng pháo sáng... Điều này cho thấy các cổ động viên Hải Phòng không có thiện chí như những lời hứa hẹn và việc chuẩn bị ấy ngấm ngầm cho một cuộc loạn đả khác mà may là đã được lực lượng công an Nghệ An phát hiện và tịch thu, lập biên bản.

Rõ ràng đây không còn là chuyện bóng đá thông thường nữa mà là một âm mưu đã được chuẩn bị trước mà những cổ động viên Hải Phòng cố tình phạm pháp. Việc xử lý cũng thế, không còn là chuyện bóng đá mà phải là vấn đề của xã hội và những kẻ đội lốt bóng đá cần phải bị nghiêm trị và xử lý hình sự.

3. Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lữ Văn Tường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đang thu thập vật chứng và tài liệu qua đoạn ghi hình sự việc cổ động viên Hải Phòng gây rối, qua đó xem xét để khởi tố vụ án”. Ông Tường khẳng định, cổ động viên Hải Phòng đã quá khích và vi phạm trên đường đến sân vận động. Xe con mang biển kiểm soát 16L-8697 quay ngang quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông, như vậy là đã phạm luật. Ngoài ra, việc hung khí có trên xe cùng pháo sáng là đã phạm luật.

Phía Công an Nghệ An cho biết căn cứ vào kết quả điều tra sẽ xử lý tội gây rối trật tự công cộng...