Vụ CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài: “Sẽ nhờ cơ quan an ninh vào cuộc”

PV đã liên lạc với ông Trần Duy Ly, trưởng BTC giải, người đã có mặt cùng trọng tài Võ Minh Trí trên chuyến xe và nhận được thông tin chi tiết. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã tường thuật lại chi tiết vụ việc, sau khi đánh giá rằng hành động tấn công trọng tài là một hành động rất đáng lên án và BTC giải sẽ nhờ lực lượng an ninh vào cuộc."Ngay trong trận đấu, một số CĐV Hải Phòng đã tuyên bố sẽ tìm cách “xử” trọng tài Võ Minh Trí. Biết được điều đó, BTC sân Đồng Tháp đã lập tức thông tin và nhờ sự trợ giúp của lực lượng an ninh.



Sau khi kết thúc trận đấu, giám sát trận đấu và tổ trọng tài đã ở lại sân để làm báo cáo về trận đấu, thời gian mất khoảng một tiếng và trong một tiếng đồng hồ đó, tất cả giám sát trận đấu và tổ trọng tài được sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh tại sân.





Trưởng BTC giải Trần Duy Ly



Sau đó, lực lượng an ninh của sân Đồng Tháp đã cho một xe tháp tùng xe chở trọng tài để rời địa phận Đồng Tháp. Trên xe bao gồm tổ trọng tài 4 người, 2 giám sát, tôi cùng lái xe, tổng cộng là 8 người. Xe của lực lượng an ninh đã tháp tùng xe của chúng tôi khoảng 15 km ra khỏi địa phận Đồng Tháp, khoảng 5 km nữa ở địa phận Tiền Giang. Sau khi thấy tình hình đã an toàn, xe của lực lượng an ninh đã quay trở lại Đồng Tháp.Như vậy, lực lượng an ninh của sân Đồng Tháp đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Đến Tiền Giang, xe chúng tôi còn dừng lại để nghi ngơi và ăn cơm, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, sau khi lên xe đi tiếp và xe dừng lại, một xe chở CĐV Hải Phòng đi cách đó khoảng vài chục mét đã phát hiện ra trên xe chúng tôi có trọng tài Võ Minh Trí.Khi thấy trọng tài Trí, xe chở CĐV Hải Phòng đã áp sát và một số CĐV là những thanh niên trẻ, rất hung hăng đã lao xuống và lao vào tấn công trọng tài Trí. Chúng tôi nhận ra đây là CĐV Hải Phòng bởi những người này có mặc áo phông màu đỏ của đội bóng Hải Phòng. Các CĐV này đã chửi bới, và nói rằng phải đánh trọng tài Trí. Tôi đã xuống xe và can ngăn, nói rằng “Các cháu không được làm như vậy”.Một vài CĐV Hải Phòng đã nhận ra tôi là Trưởng BTC giải nên đã đáp lại : “Bọn cháu chỉ đánh trọng tài Trí thôi”, và sau đó tiếp tục lao vào chửi bới và tấn công. Thực sự phải nói là cũng may các CĐV này không mang theo hung khí, và xe của họ chỉ tình cờ thấy xe chở trọng tài nên họ không kịp chuẩn bị gì, nếu không thì không biết vụ việc sẽ còn nghiêm trọng đến đâu.Chúng tôi đã kịp ngăn cản và can ngăn một số người, trọng tài Võ Minh Trí đã chạy và tránh được. Tuy nhiên, khi trọng tài Trí đã leo lên xe, vẫn có 1 CĐV lách ra được, lao lên và tấn công tiếp. Họ chỉ nhằm vào trọng tài Trí và không tấn công những người khác. Sau đó, tất cả chúng tôi đã lên xe, di chuyển tiếp về TP HCM, vào khu vực sân Thống Nhất để nghỉ ngơi.Trọng tài Trí sau khi bị tấn công đã bị tổn thương ở vùng mặt, sưng ở vùng mắt và môi nhưng lúc đó vẫn tự đi bộ được. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với BTC giải và với cơ quan an ninh, sau đó phân công người đưa trọng tài Trí vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.Cách đây chỉ nửa giờ, tôi đã trực tiếp thăm hỏi, trực tiếp kiểm tra sức khỏe trọng tài Trí, sức khỏe của trọng tài này đã ổn hơn, không hề có chuyện trọng tài Trí bị đánh gãy đến mấy cái răng như ai đó đã thông tin, tuy nhiên Trí cũng đã bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần.Theo lịch, Võ Minh Trí sẽ được phân công làm trọng tài thứ 4 ở lượt đấu tới. Tùy vào tình hình sức khỏe, chúng tôi sẽ quyết định xem trọng tài Trí có làm nhiệm vụ được không. Trí nói rằng đây quả thực là một khó khăn trong nghề, một thử thách tinh thần rất lớn nhưng Trí sẽ vượt qua được.Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, khi một trọng tài đã bị tấn công, hành hung. BTC sân đã làm rất tốt công tác an ninh, nhưng có những vụ việc mà không ai lường hết được, khi trọng tài bị tấn công ở bên ngoài, cách xa sân bóng, vượt quá cả tầm kiểm soát của lực lượng an ninh ở sân.Chúng tôi đã đề nghị cơ quan an ninh vào cuộc để điều tra, làm sáng tỏ vụ việc".Theo PV (TT&VH Online)