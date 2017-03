Vụ đội U-13 PVF bị loại khỏi giải: PVF sẽ kiện ban tổ chức giải!

Sự việc xảy ra sau khi đội U-13 PVF (đội bóng thuộc Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam) vào bán kết thì nhận quyết định đình chỉ tham gia giải với lý do “nghi ngờ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (số 8 của PVF) cao to và già dặn hơn so với tuổi”. Bằng chứng ban tổ chức (BTC) đưa ra là ghi âm lại lời xác nhận của mẹ cầu thủ Sơn qua điện thoại sau khi bị BTC chất vấn: “Cháu sinh năm 1999 nhưng chúng tôi làm khai sinh cho cháu năm 2000”.

Ngược lại, phía PVF dựa vào các chứng từ từ khai sinh đến học bạ và cả passport lẫn những lần đăng ký thi đấu giải quốc tế của Sơn (sinh năm 2000).

Ông Nguyễn Xuân Nam - Giám đốc điều hành PVF cho biết: “BTC chỉ dựa vào lời nói của mẹ cầu thủ trong tình trạng họ nói như hỏi cung và dồn ép gây hoang mang cho một bà mẹ ở quê rồi xem đó là bằng chứng để loại toàn đội là không minh bạch. Muốn xem xét lý lịch cầu thủ phải dựa vào hồ sơ, giấy tờ có chứng thực chứ không thể căn cứ vào những luồng thông tin kiểm định qua điện thoại với hoàn cảnh dồn ép người nhà các em như thế được…”.

Hồng Sơn (thứ tư hàng đầu từ trái) trong lần khoác áo đội tuyển U-14 Việt Nam dự giải Đông Nam Á. Ảnh: ANH LỢI

Phía PVF khẳng định sẽ kiện BTC giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Cúp Yamaha 2013 lên các cơ quan chức năng để đòi lại sự công bằng và trong sáng đúng với tinh thần cao thượng trong thi đấu thể thao.

Phía PVF cho biết hiện đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng để tường trình rõ những tiêu cực của giải đấu này mà họ phát hiện ra. Đồng thời, kiến nghị để làm rõ sự việc với mong muốn khẳng định sự trong sạch của U-13 PVF nói riêng và toàn bộ Quỹ PVF nói chung. “PVF có thể rời giải đấu với sự thất bại về chuyên môn nhưng không thể chấp nhận những tiêu cực đằng sau một giải đấu” - Giám đốc điều hành PVF Nguyễn Xuân Nam nói.

Theo chúng tôi, việc BTC chỉ dựa vào những phàn nàn của các đội về gương mặt già trước tuổi của em Nguyễn Hồng Sơn, tự xác minh mà lại là xác minh qua điện thoại khi tra hỏi một bà mẹ ở quê rồi cho rằng đó là bằng chứng em này khai man tuổi là quá vội vã. Lịch sử các giải trẻ chưa bao giờ có phương pháp kiểm tra tuổi như thế, nhất là lại lấy đó làm bằng chứng rồi loại cả một tập thể, đặc biệt đấy lại là các em bé tuổi 13 trở xuống.

Chuyện đúng sai về tuổi thật của một em bé đá bóng chắc chắn còn phải qua nhiều biện pháp xác minh và thậm chí là sự can thiệp của y học như đo tuổi xương. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi nhận thấy những nhà tổ chức đã không thật sự chuyên nghiệp khi quy kết một cầu thủ, một tập thể và cả một lò đào tạo có uy tín từng đóng góp, từng đại diện bóng đá Việt Nam tham dự nhiều giải trẻ quốc tế.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc chặt chẽ về tuổi tác ở sân chơi trẻ nhưng không đồng ý với cách làm hời hợt và vội vã trên vì nó làm cho những nhà tổ chức và hơn hết là khiến bóng đá Việt Nam mất nhiều hơn được.

Bản thân cầu thủ nhí Hồng Sơn chắc chắn bị tổn thương rất lớn và toàn đội U-13 PVF lẫn Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam đang thực hiện việc đào tạo nhân tài cho bóng đá cũng bị mất mát rất lớn.

Rất mong những nhà tổ chức và phía PVF cùng ngồi lại để có thể tìm ra biện pháp tốt nhất tránh làm tổn thương các cháu và làm mất lửa những người nhiệt tâm hết lòng vì bóng đá trẻ.

