Vụ quậy phá của các CĐV Napoli: Có mafia đứng sau lưng

Vụ bạo động do khoảng 1.000 cổ động viên Napoli gây ra tại nhà ga tàu hỏa đến Rome để xem đội nhà đấu với AS Roma. Nhóm côn đồ đuổi hết hành khách xuống để độc chiếm toàn bộ chuyến tàu và đập phá tan tành các cửa sổ, bàn ghế rồi hành hung bốn công nhân đường sắt và nhân viên soát vé. Đến Rome, cả bọn bắt xe buýt trong thời gian đến sân bóng lại tiếp tục đập phá chiếc xe này. Thậm chí khi đến cổng sân, cảnh sát ra can thiệp cũng bị nhóm cổ động viên quá khích tấn công. Sau trận đấu hòa 1-1 trở về Napoli, băng nhóm này lại quậy tới bến thêm một lần nữa.

Bộ Nội vụ Ý đã chuyển các tư liệu phục vụ công tác điều tra cho bộ phận chống mafia giải mã cuộc nổi loạn kỳ cục này. Theo giới thạo tin thì đấy là hậu quả của những món nợ giang hồ giữa hai phe cổ động viên cực đoan có tiếng giữa hai đội bóng này. Họ vốn nằm gần nhau ở phía nam nước Ý. Người dân Rome thường ỷ mình là thủ đô, xem dân Napoli là bọn thợ thuyền tầng lớp dưới, khiến các Ultra (cổ động viên quá khích) nổi giận. Vì thế, mỗi lần hai đội gặp nhau hay được gọi là những trận “derby Mặt trời”. Cảnh sát Ý nhận định Napoli là thành phố có tiếng của một hang ổ mafia với tổ chức tội phạm mang tên Camorra nên chắc chắn số cổ động viên rất máu quậy phá của Napoli không tránh khỏi có liên quan.

Ngoài ra, còn có một lý do khác nữa do mafia Napoli xúi giục trả thù việc chính quyền trung ương đặt tại Rome tháng trước đã mạnh tay dẹp nạn rác tràn ngập cả thành phố hàng tuần liền. Điều này đã gây ảnh hưởng đến các dịch vụ kinh doanh hàng phế phẩm bất hợp pháp của bọn mafia. Cảnh sát không loại trừ cả mối quan hệ ngầm giữa lãnh đạo CLB Napoli và các ông trùm mafia ở thành phố này từng bị đưa ra ánh sáng qua vụ dụ dỗ “cậu bé vàng” Maradona chơi cocaine cho dễ bề sai khiến.

Cổ động viên Napoli hiện đã bị cấm theo đội đến sân khách suốt mùa nhưng Liên đoàn Bóng đá Ý còn đề nghị xử phạt đội bóng phải đá một số trận sân nhà đóng cửa khi gặp những đối thủ “không đội trời chung” như AS Roma hay Lazio.