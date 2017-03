Vừa ghi bàn, Van Nistelrooy đã gặp hạn

Trong trận gặp Xerez trên sân Bernabeu, Real Madrid không gặp bất kỳ khó khăn nào để giành thắng lợi với tỷ số 5-0 với cú đúp của Ronaldo, các bàn còn lại được ghi bởi Guti, Benzema và đặc biệt là Van Nistelrooy.

Sau khoảng gần 1 năm nghỉ đấu do chấn thương, chân sút người Hà Lan được HLV Pellegrini đưa vào sân thay C. Ronaldo ở phút 80. Và “Van the Man” đã không khiến ông thầy mình phải thất vọng khi có pha dứt điểm “xỏ kim” thủ thành Renan khá tinh tế đem về thắng lợi “5 sao” cho CLB Hoàng gia.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Van Nistelrooy được thông báo mới dính chấn thương ở bắp chân trái sau pha va chạm với một cầu thủ Xerez ở cuối trận. Theo chẩn định của các bác sỹ CLB, tiền đạo người Hà Lan cần phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tuần và chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc hành quân đến sân của Villarreal giữa tuần tới.

May mắn cho “Van the Man” là chấn thương lần này là ở bắp chân chứ không phải đầu gối. Nistelrooy đã phải nghỉ thi đấu 9 tháng để chữa trị chấn thương đầu gối trước khi kịp thồi phục vào đầu tháng 8 năm nay. Và đó cũng là nguyên nhân khiến tiền đạo này không còn vị trí chính thức trong màu áo CLB Hoàng gia dưới thời Pellegrini.

Bàn thắng vào lưới Xerez là pha lập công đầu tiên của Van Nistelrooy cho Real Madrid kể từ tháng 10 năm ngoái (trong trận đấu với Juve tại Champions League). Tuy khó giành nổi vị trí chính thức nhưng chắc chắn, Nistelrooy sẽ là con bài chiến lược vô cùng quan trọng trong tay Pellegrini năm nay.