Vua phá lưới Euro 2004 lập kỷ lục 'vượt' giới hạn tốc độ

271 km/h là vận tốc của con xế Ferrari F430 do Baros cầm lái được lưu lại trong camera và máy bắn tốc độ đặt tại xa lộ A42 ở Ain cuối buổi chiều hôm qua. Theo số liệu do cảnh sát sở tại cung cấp, Vua phá lưới Euro 2004 đã phá kỷ lục về tốc độ trên con lộ này - 248 km/h - do một người điều khiển môtô lập nên cách đây 7 năm.

"Vận tốc tối đa của các phương tiện đi trên xa lộ A 42 chỉ là 130 km/h. Viên cảnh sát theo dõi camera phải nhìn đến hai lần vào màn hình, vì không tin chiếc Ferrari phóng nhanh đến thế. Đây là kỷ lục mới về vi phạm giới hạn tốc độ ở vùng này" người phát ngôn của cảnh sát vùng Ain cho biết.

Trước mắt, con xế trị giá 175.000 euro và bằng lái xe của Baros đã bị cảnh sát tịch thu. Trong ít ngày tới, tiền đạo của Lyon sẽ phải ra tòa và đối mặt với án phạt cấm lái xe trong 3 năm, còn chiếc Ferrari thì nhiều khả năng sẽ bị sung công, chiếu theo Luật an toàn giao thông ở Pháp.