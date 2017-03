Vượt lên nghịch cảnh, Bayern Munich vô địch Champions League

Trong cuộc sống có những điều huyền bí, hoặc giả là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến người ta phải biện giải một cách chung chung, mơ hồ và trừu tượng. Trong đó có kiểu "đổ tại số", như Arjen Robben gần đây. Anh có tài. Không ai phủ nhận, nhất là với một người là tuyển thủ quốc gia Hà Lan và trong sự nghiệp luôn chơi cho những đội bóng lớn như Chelsea, Real Madrid và hiện tại là Bayern Munich. Nhưng phúc phần của Robben có vẻ mỏng như chính dáng người anh.



Bằng chứng ư? Trước trận đại chiến trên sân Wembley tối qua, Robben đã góp mặt ở 4 trận chung kết trong 3 năm gồm một trận ở World Cup 2010, hai trận tại Champions League 2010 và 2012 và một là Cup quốc gia Đức 2012. Tất cả những trận đấu đó, Robben đều được kỳ vọng, có những cơ hội - thậm chí là phạt đền - nhưng không tận dụng thành công và các đội bóng của anh (Bayern Munich và tuyển Hà Lan) toàn thua.









Bayern xứng đáng với chức vô địch năm nay, dù không phải lúc nào trong trận chung kết họ cũng chơi như là chính mình. Ảnh: AP.







Dortmund vẫn có thể ngẩng cao đầu dù bại trận tối qua. Ảnh: PA.







Robben (đỏ) có tiếng nói quyết định trong trận đấu hôm qua. Ảnh: AP.



Theo Doãn Mạnh (VNE)



Hôm qua cũng có những lúc số phận nghiệt ngã tưởng như lại trêu đùa Robben và đội bóng của anh, khi họ thi đấu không quá lấn lướt so với Dortmund và nhiều thời điểm phải sống trong sợ hãi trước những đợt đánh úp của đối thủ ngoan cường. Thậm chí, có bàn mở tỷ số nhờ công Mario Mandzukic phút 60, nhưng chỉ 7 phút sau Bayern đã để đối thủ gỡ hòa 1-1 từ quả đá phạt đền của Ilkay Gundogan. Đến khi trận đấu tưởng như sẽ cần đến những hiệp phụ, Robben mới lại xuất hiện và ghi bàn ấn định chiến thắng đưa Baynern Munich lên đỉnh châu Âu.Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Bayern giành chức vô địch C1/Champions League, ít hơn chỉ Real Madrid (9 lần) và AC Milan (7). Đây cũng là món quà chẳng thể tuyệt vời hơn dành cho HLV lão luyện Jupp Heynckes - người sẽ chia tay Bayern sau khi mùa giải hiện tại kết thúc để nhường ngôi cho Pep Guardiola. Sẽ mỹ mãn hơn nữa nếu cuối tuần sau đội bóng của ông giành chiến thắng trong trận chung kết Cup quốc gia để hoàn tất cú ăn ba lịch sử mùa này.Bước vào trận đấu tối qua, Bayern được đánh giá cao hơn hẳn Dortmund. Nhìn cái cách biệt 25 điểm ở Bundesliga mùa này cũng đủ để cho thấy điều đó. Bản thân HLV Juergen Klopp của Dortmund từng phải khiêm nhường thừa nhận: "Bayern là một đội bóng hoàn hảo. Họ là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Nếu chúng tôi đánh bại họ ở chung kết lần này, chúng tôi cũng không trở thành đội bóng mạnh nhất mà là chúng tôi đã đánh bại đội bóng mạnh nhất".Tuy nhiên chính cái vị thế cửa trên đó đã khiến nhiều cầu thủ Bayern "bị khớp" về mặt tâm lý, nhất là quãng đầu trận - nơi họ tạo được cảm giác hừng hực của một trái tim bóng và và sự chính xác của một cái đầu lạnh như khi đè bẹp Juventus và Barcelona với tổng tỷ số 11-0 sau 4 trận những vòng đấu trước.Khoảng 35 phút đầu tiên, thủ thành Manuel Neuer thậm chí đã phải 5 lần trổ tài cứu thua cho Bayern. Trong đó có hai cú dứt điểm của Robert Lewandowski, một cú ra chân ở cự ly gần và một tình huống khác nguy hiểm không kém từ chân Marco Reus, cùng với tình huống kết thúc mang tính đe dọa của Sven Bender.Hút chết mấy lần, Bayern cũng tỉnh ngộ và dần củng cố lại được thế trận. Họ không còn để Dortmund dọa nạt nhiều như trước, đồng thời cũng kiếm được cho mình những cơ hội. Tuy nhiên, thay vì được ăn mừng, những ám ảnh xưa cũ lại hiện về đe dọa CĐV Bayern khi họ chứng kiến cú đánh đầu của Mandzukic bị đẩy trúng xà và Robben thất bại trong tình huống một đối một với thủ thành Roman Weidenfeller.Sau giờ nghỉ Bayern hiểu rằng họ không thể để tình trạng tương tự xảy ra, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Ý thức đó được họ chuyển hóa thành một thế trận chặt chẽ hơn, dù sự khoa học và chính xác mà người ta từng thấy ở họ nhiều khi chỉ là phảng phất. Dortmund thì vẫn chơi thứ bóng đá của kẻ cửa dưới, thanh thản và giàu cảm xúc.Ngã rẽ của trận đấu xuất hiện phút 60, khi Robben thoát vào cấm địa đón đường chuyền của Franck Ribery. Lần này ngôi sao 28 tuổi đã bớt ích kỷ, khi lừa bóng qua thủ thành Weidenfeller trước khi chuyền ngược lên cho Mandzukic đệm bóng trong tư thế trống trải ở cự ly gần thành bàn mở tỷ số.Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ 7 phút sau cách biệt đã bị Dortmund san lấp. Trong một pha tranh chấp bên trong cấm địa, trung vệ Dante đã có pha cao chân phạm lỗi không cần thiết với Reus, dẫn đến quả phạt đền cho Dortmund. Gundogan lĩnh trách nhiệm thực hiện và không bỏ phí, san bằng tỷ số 1-1.Những phút sau đó kịch tính được đẩy lên cao trào, khi hai đội đều tạo được những cơ hội để đưa mình vào lịch sử. Đáng kể nhất trong số đó là cú dứt điểm của Thomas Mueller với cú dứt điểm tưởng như thành bàn mười mươi sau khi vượt qua thủ thành Weidenfeller và đưa bóng hướng về lưới trống. Nhưng không hiểu bằng cách nào hậu vệ Neven Subotic vẫn kịp nhao về và vớt bóng ra trước vạch vôi, bất chấp áp lực từ Robben.Khung thành của Dortmund sau đó tiếp tục hứng chịu thêm những đợt sóng gió khác từ David Alaba và Bastian Schweinsteiger... Nhưng mãi đến phút 89, khi mà ý tưởng về những hiệp phụ bắt đầu định hình, Robben đã lên tiếng. Từ phía dưới băng lên, ngôi sao người Hà Lan chích bóng qua một loạt sự truy cản của đối thủ trước khi gẩy bóng ngược hướng di chuyển khiến thủ thành Weidenfeller không kịp trở tay.Đó là bàn thắng duy nhất thành công của Robben sau 24 lần dứt điểm trong 3 trận chung kết Champions League của riêng anh. Nhưng từng đó thôi cũng đủ để người ta quên đi những thất bại của Robben trong quá khứ, để Bayern đổi vận sau những lần về nhì gần đây và để những người yêu mến họ có một đêm không ngủ.Cách họ không xa, đội bóng đồng hương lầm lũi và sụt sùi trong những giọt nước mắt. Bóng đá, xét về mặt tỷ số phải có người thắng kẻ bại. Nhưng Dortmund có quyền được tôn trọng. Chẳng có gì để xấu hổ khi thua một đội mạnh nhất thế giới như Bayern, và nhất là trên con đường đến với trận đấu cuối cùng hôm qua họ đã làm điên đảo những Real Madrid, Man City hay Ajax Amsterdam...Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, Bender (Sahin 90+1), Gundogan, Blaszczykowski (Schieber 90+1), Reus, Grosskreutz, Lewandowski. Subs not used: Langerak, Kehl, Leitner, Kirch, Felipe Santana.Thẻ vàng: GrosskreutzBàn thắng: Gundogan 67 (pen).Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba, Javi Martinez, Schweinsteiger, Robben, Muller, Ribery (Gustavo 90+1), Mandzukic (Gomez 90+4). Subs not used: Starke, Van Buyten, Shaqiri, Pizarro, Tymoschuk.Thẻ vàng: Date, RiberyBàn thắng: Mandzukic 60, Robben 89.