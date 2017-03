Webber đăng quang kịch tính, Hamilton mất ngôi đầu

Bước vào ngày đua chính thức, với ưu thế xuất phát đầu tiên, Vettel đã không phạm phải một sai lầm nào khi nhanh chóng tăng tốc bứt phá. Theo sau là Alonso, Webber và Massa. Những vòng đầu tiên chặng đua không có nhiều kịch tính. Nhưng sang đến vòng 15 khi xe dẫn đường buộc phải nhập cuộc do trên đường có nhiều mảnh vỡ vương vãi thì cuộc chiến bất ngờ trở nên nóng.

Webber xuất sắc chiếm ngôi đầu BXH cá nhân

Đầu tiên là việc Vettel mất đứt lợi thế 11,7 giây. Tiếp theo đó do đoàn đua bị kiểm soát ngay thời điểm các xe chuẩn bị thay lốp đã tạo nên những đợt vào pit hàng loạt. Trong lúc này, do không kịp vào pit nên Webber đành chấp nhận tiếp tục chạy với bộ lốp mềm từ lúc xuất phát.

Vậy nhưng chính điều tưởng như không may này đã đem đến cho anh một kết quả không thể tuyệt hơn. Vững vàng ở ngôi đầu với cách biệt 23,7 giây so với đồng đội Vettel, tay lái người Australia sau đó có thể đàng hoàng vào pit để rồi trở ra vẫn kịp dẫn đầu. Trong khi đó ở phía sau Vettel so kè quyết liệt cùng Alonso cho vị trí thứ 2.

Dù vậy chỉ ít lâu sau, BTC thông báo phạt tay lái của Red Bull lái xe qua pit vì phạm lỗi khi đang theo sau xe dẫn đường thì vị trí thứ nhì hầu như thuộc về Alonso. Trước đó ở vòng 24, vận đen lại đến với Hamilton khi anh vừa đoạt vị trí thứ 4 từ tay Massa. Một lỗi trục trặc động cơ đã khiến chiếc McLaren phải lần thứ hai bỏ cuộc ở mùa này.

Hamilton lặng lẽ bỏ cuộc giữa chừng



Đến vòng 27, thứ tự tốp đầu đoàn đua gồm: Webber-Vettel, Alonso và Massa. 4 vòng sau Vettel thực hiện án phạt lái xe qua pit và chấp nhận tụt xuống vị trí thứ ba. Và đây cũng là trật tự khi chặng đua kết thúc dù tay lái người Đức hết sức nỗ lực đòi lại ngôi nhì từ tay địch thủ Ferrari.

Ở phía cuối đoàn đua, cuộc rượt đuổi giữa những tay lái từng vang bóng một thời là Barrichello và M.Schumacher khiến khán giả thực sự thót tim. Tay lái người Brazil có không ít pha so kè cùng Schumi và dũng cảm giành được vị trí thứ 10, vị trí cuối cùng có điểm, chỉ 3 vòng trước khi về đích.

Màn so kè thót tim giữa Schumacher và Barrichello

Đã có thời điểm tay đua người Đức ép đối thủ gần va vào hàng rào. Vì lỗi này mà sau chặng đua BTC quyết định phạt Schumacher 10 vị trí xuất phát trong chặng tới.

Với việc kết thúc chặng đua ở vị trí đầu tiên sau 1 giờ 41 phút 05,571 giây, Mark Webber đã vọt lên vị trí dẫn đầu sau 12 chặng đua, hơn “ngọc đen” Hamilton 4 điểm. Cùng lúc đó vị trí thứ 2 cũng giúp Alonso nhanh chóng thu hẹp cách biệt với tay lái người Anh. Cục diện này khiến những chặng tới sẽ rất hấp dẫn bởi khoảng cách từ tay đua dẫn đầu đến người xếp thứ 5 chỉ là 20 điểm.

Kết quả chung cuộc Hungarian GP

1. Webber Red Bull-Renault 1 giờ 41 phút 05,571 giây

2. Alonso Ferrari + 17.821 giây

3. Vettel Red Bull-Renault + 19.252

4. Massa Ferrari + 27.474

5. Petrov Renault + 1:13.100

6. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1:16.700

7. De la Rosa Sauber-Ferrari + 1 vòng

8. Button McLaren-Mercedes + 1 vòng

9. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 vòng

10. Barrichello Williams-Cosworth + 1 vòng

11. Schumacher Mercedes + 1 vòng

12. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 vòng

13. Liuzzi Force India-Mercedes + 1 vòng

14. Kovalainen Lotus-Cosworth + 3 vòng

15. Trulli Lotus-Cosworth + 3 vòng

16. Glock Virgin-Cosworth + 3 vòng

17. Senna HRT-Cosworth + 3 vòng

18. Di Grassi Virgin-Cosworth + 4 vòng

19. Yamamoto HRT-Cosworth + 4 vòng

Bỏ cuộc

Hamilton McLaren-Mercedes hoàn thành 25 vòng

Kubica Renault 25

Rosberg Mercedes 17

Sutil Force India-Mercedes 17

Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2

Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng 12 TT Tay đua Đội Điểm 1 Mark Webber RBR-Renault 161 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 157 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 151 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 147 5 Fernando Alonso Ferrari 141 6 Felipe Massa Ferrari 97 7 Nico Rosberg Mercedes GP 94 8 Robert Kubica Renault 89 9 M.Schumacher Mercedes GP 38 10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 30 12 Vitaly Petrov Renault 17 13 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 17 14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 12 15 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 10 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 7 17 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 6 18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 3 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 0 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 0 21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 0 22 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 0 23 Bruno Senna HRT-Cosworth 0 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 0

