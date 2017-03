West Ham - Liverpool: Lời ai điếu cho "The Kop"?

Trên lý thuyết, nếu thắng West Ham, "Lữ đoàn đỏ" sẽ vươn lên dẫn đầu Premier League sau 36 trận đã đấu (bằng điểm M.U, hơn chỉ số phụ). Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở lại trật tự vốn dĩ, nếu "Quỷ đỏ" đánh bại "người hàng xóm" Man City một ngày sau đó.

Lịch thi đấu 21h thứ Bảy, 9/5 Blackburn - Portsmouth Bolton - Sunderland Everton - Tottenham Fulham - Aston Villa Hull - Stoke West Brom - Wigan 23h30 thứ Bảy, 9/5 West Ham - Liverpool

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại, chỉ cần một lần sảy chân, hi vọng của Liverpool sẽ chính thức bị dập tắt. Cho dù Steven Gerrard và Dirk Kuyt lên tiếng khẳng định, cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn mở, nhưng ai cũng biết, niềm tin vào một cuộc lật đổ thần kì rất mong manh.

Suốt thời gian qua, "The Kop" miệt mài đeo bám M.U, thắng 7 trong 8 trận gần đây. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Bởi đội bóng thành Manchester vẫn băng băng trên con đường bảo vệ ngôi vương, không hề có dấu hiệu lỡ bước.

Hành quân đến Upton Park, thầy trò Rafael Benitez đang hướng đến chiến thắng thứ 12 trên sân khách mùa này. Nếu xét về thành tích khi du đấu "xa nhà", họ chỉ kém Chelsea (thắng 11, hòa 4 và thua 2 trận). Mặc dù vậy, West Ham hiện tại không phải đối thủ dễ nhằn.

Sau giai đoạn đầu mùa biến động, tân HLV Gianfranco Zola đã thổi luồng gió mới, tạo nên một West Ham chắc chắn và chơi rất khó chịu. Bất chấp việc liên tiếp mất đi những trụ cột trên hàng công (Bellamy sang Man City, Carlton Cole, Berhami chấn thương dài hạn), The Hammers vẫn duy trì thành tích ổn định thời gian qua.

Bằng chứng là họ đang xếp thứ 7 tại giải Ngoại hạng, và tràn trề cơ hội dự UEFA Cup mùa sau. Thời còn khoác áo cầu thủ, Zola vốn nổi tiếng trong vai trò tiền đạo, đá kỹ thuật và thu hút người xem.

Tuy nhiên, trên băng ghế huấn luyện, người ta lại thấy một Zola hoàn toàn khác. Mang theo triết lý bóng đá Italia sang xứ sương mù, điều đầu tiên ông muốn West Ham thay đổi và cải tổ chính là cách chơi phòng ngự.

Sự chặt chẽ và đảm bảo an toàn trước khung gỗ Green luôn được đặt lên hàng đầu. Nhờ dàn hậu vệ chất lượng, với thủ lĩnh Upson cùng những phát hiện mới như Ilunga hay Tomkins, West Ham chỉ để thủng lưới 5 bàn/9 trận vừa qua tại Upton Park. Con số quá đỗi ấn tượng khiến ngay cả những đại gia như M.U, Chelsea cũng phải ao ước.

Trong bối cảnh điêu đứng vì nợ nần, West Ham may mắn khi tìm được "vị thuyền trưởng" phù hợp như Zola. Không có tiền mua sắm, chiến lược gia người Italia tập trung vào bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ từ học viện đào tạo.

Chính vì thế, những nhân tố mới như Stanislas, Tomkins, Collison có thể phô diễn tài năng và trưởng thành vượt bậc. Trước mắt là cơ hội bước ra trời Âu, đương nhiên, thầy trò Zola sẽ phải nắm lấy thời cơ, sau khi đã nỗ lực phấn đấu suốt quá trình dài.

Đụng Liverpool, các fan The Hammers hoàn toàn có cơ sở hi vọng vào một kết quả tốt. Mùa trước, cũng trên sân Upton Park, West Ham từng đánh bại "The Kop" bằng pha lập công duy nhất do Noble thực hiện.

Hay như hồi cuối năm ngoái, đoàn quân HLV Zola từng xuất sắc thủ hòa 0-0 ngay tại Anfield. Các chân sút "The Kop" có thể nã vào lưới Newcastle, Hull,... nhiều bàn thắng, nhưng trước hàng thủ có tổ chức của West Ham, điều đó sẽ không hề đơn giản.

Hơn thế nữa, cuộc chạm trán tới, HLV Benitez sẽ không có sự phục vụ của át chủ bài Xabi Alonso do chấn thương. Torres đã hồi phục và có thể xung trận, nhưng không ai dám chắc anh sẽ chơi tốt, sau khi liên tục gặp rắc rối với gân kheo.

Hiện cả West Ham lẫn Liverpool đều khát khao chiến thắng để nuôi dưỡng tham vọng của mình. Đội khách đang đạt phong độ cao. Thế nhưng, West Ham luôn chơi tốt trên sân nhà. Liệu kịch bản hòa sẽ tiếp tục xảy ra (như lượt đi), và Liverpool chính thức nói lời giã biệt giấc mơ vô địch?

Dự đoán: Hòa 0-0

Đội hình dự kiến:

West Ham: Green - Neill, Upson, Tomkins, Ilunga - Collison, Kovac, Noble, Stanislas - Tristan, Di Michele.

Liverpool: Reina - Arbeloa, Carragher, Agger, Insua - Mascherano, Alonso - Kuyt, Gerrard, Benayoun - Torres.

Bảng xếp hạng

Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu, sau vòng 35 Premiership:

17 bàn: Ronaldo (M.U).

16 bàn: Anelka (Chelsea).

14 bàn: Robinho (Man City).

13 bàn: Torres, Gerrard (cùng Liverpool).

12 bàn: Lampard (Chelsea), Rooney (M.U), D.Bent (Tottenham), Agbonlahor (Aston Villa).

11 bàn: Davies (Bolton), Kuyt (Liverpool).

10 bàn: Crouch (Portsmouth), Cisse (Sunderland), Adebayor (Arsenal), Zaki (Wigan), Taylor (Bolton).