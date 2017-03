Williams cứu bầu Tuấn

Cú đánh đầu ở phút 90+4 của thủ môn Trần Văn Hóa là điềm xui xẻo cuối cùng của An Giang khi một cái chân hậu vệ Hòa Phát kịp chìa ra trên vạch vôi. Đại diện của bóng đá thủ đô thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ thưởng một tỷ đồng cho cảnh nín thở trụ hạng vào giờ chót sau một mùa bóng nghèo nàn thành tích.

Ông Trần Bình Sự không ngán đối thủ về chuyên môn mà sợ nhất cái tâm lý thoải mái và không có gì để mất của đội kèo dưới sẽ làm các học trò mình mệt mỏi. Và chính đội dưới cơ An Giang mới làm ông chủ trên sân với sự điều tiết thông minh của ngoại binh Issawa từng dày dạn luôn khiến hàng thủ Hòa Phát chao đảo. Nhưng cái thua của An Giang chính là sự hụt hẫng của chính mình với hàng nửa tá cơ hội đối diện thủ môn Mạnh Dũng mà không thể qua nổi. Bàn gỡ ở phút 57 cũng do Alphonce của Hòa Phát phá lưới nhà chứ không phải cú dứt điểm của cầu thủ An Giang.

Là đội kèo trên, thế mà ông Sự chấp nhận chơi ở thế kèo dưới để nhử đối thủ vào bẫy với bài phản công tận dụng sự mạnh mẽ của chân tiền Williams.

Chính nhờ hai phút xuất thần (phút 18 và 84) của tiền đạo người Brazil này đã buộc An Giang phải ôm hận.

Chính Williams Santos đã cứu cho bầu Tuấn khỏi mất mặt sau một năm ném tiền qua cửa sổ.

Cái thua về tình huống của các học trò Nhan Thiện Nhân đã phản ánh một thực tế còn non nớt của bóng đá An Giang lâu nay vốn chỉ quen với môi trường hạng nhất.

An Giang chiều qua chơi rất hay với sự hưng phấn của một lứa cầu thủ suốt 10 năm qua chỉ lẹt đẹt ở giải hạng nhất nhưng lửa nhiệt tình thôi chưa đủ.

Hòa Phát đã thở phào trụ lại hạng chuyên nghiệp.

An Giang thì rời sân với niềm tự hào tiền triệu suýt thắng tiền tỷ.

Công Tuấn

An Giang chiều qua có nhiều cơ hội ăn bàn rõ hơn nhờ sự tả xung hữu đột của Issawa. Một cầu thủ Thái “về vườn” vẫn là nhân vật trung tâm của trận đấu. Issawa tạo ra biết bao cơ hội và cũng là cầu thủ làm bóng siêu nhất của trận đấu. Tiếc là Issawa chiều qua như người đá lạc đội hình.

Nhìn Issawa làm chao đảo Hòa Phát, rồi nhìn Williams cứu Hòa Phát lại thấy nghịch lý cho bóng đá nội. Chỉ mỗi cái tên Mạnh Dũng lưu lại trong bộ nhớ trong số 18 cầu thủ nội ra sân chiều qua.