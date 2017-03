Wimbledon 2012: Serena giúp nhà Williams vơi sầu

Thất bại của Venus là một cú sốc lớn nên khi Serena bước vào trận đấu đầu tiên tại Wimbledon, mọi sự chú ý được đổ dồn vào cô. Nhưng đã không có bất ngờ thứ 2 khi tay vợt hạt giống số 6 đã thi đấu tốt trước tay vợt người CH Séc Barbora Zahlavova. Không đè bẹp đối thủ bằng một tỷ số cách biệt, nhưng cũng chỉ mất 2 set với 80 phút thi đấu, Serena đã có mặt tại vòng 2.





Chiến thắng của Serena giúp nhà Williams vơi nỗi buồn





Sức trẻ của Zahlavova khiến Serena cũng phải mướt mồ hôi mới thắng



Hơi thiếu tự tin khi bước vào giải, nhưng Kvitova vẫn vượt qua được



Kết quả thi đấu Wimbledon



Ngày 26/6/2012



Vòng 1- Đơn nam







(2) R Nadal - T Bellucci 7-6(0) 6-2 6-3



(4) A Murray - N Davydenko 6-1 6-1 6-4



(5) J Tsonga - L Hewitt 6-3 6-4 6-4



(9) J del Potro - R Haase 6-4 3-6 7-6(3) 7-5



(10) M Fish - R Ramirez Hidalgo 7-6(3) 7-5 7-6(1)



(12) N Almagro - O Rochus 6-7(4) 3-6 7-6(4) 6-2 6-4



J Nieminen - (14) F Lopez 7-6(4) 3-6 7-6(5) 6-4



(16) M Cilic - C Stebe 6-4 3-6 6-3 6-2



(19) K Nishikori - M Kukushkin 7-5 6-3 6-4



(WC) D Goffin - (20) B Tomic 3-6 6-3 6-4 6-4



(22) A Dolgopolov - A Bogomolov Jr. 6-3 6-4 7-5



(27) P Kohlschreiber - T Haas 3-6 7-6(8) 6-7(5) 7-6(1) 6-2



G Dimitrov (BUL) - K Anderson 7-5 7-6(3) 6-7(4) 6-3



N Mahut - P Lorenzi 6-3 5-7 6-7(3) 7-5 6-2



L Lacko - A Ungur 7-6(4) 6-1 6-3



(Q) K de Schepper - M Bachinger 6-4 6-2 6-2



M Jaziri - J Zopp 4-6 4-6 6-3 6-4 97



M Baghdatis - A Montanes (ESP) 6-2 6-4 6-4



L Rosol - I Dodig 6-4 3-6 7-6(0) 7-5



G Garcia-Lopez - E Vasselin 6-7(2) 6-3 7-6(4) 5-7 10-8



(Q) J Levine - K Beck 6-4 6-7(6) 6-3 6-2



(Q) F Serra - A Kuznetsov 3-6 7-6(3) 6-4 4-6 6-4



(WC) J Ward - P Andujar 4-6 60 3-6 6-3 6-3



(Q) B Baker - R Machado (POR) 7-6(2) 6-4 60



G Soeda - I Kunitsyn 6-3 6-2 6-1



B Paire - M Ebden 6-1 6-3 6-7(1) 6-3



S Querrey - V Pospisil 7-5 6-7(5) 6-3 6-4





Vòng 1- Đơn nữ



(2) Victoria Azarenka - Irina Falconi 6-1 6-4



(4) Petra Kvitova -Akgul Amanmuradova 6-4 6-4



(6) Serena Williams - Barbora Zahlavova Strycova 6-2 6-4



(9) Marion Bartoli - Casey Dellacqua 6-2 6-4



(12) Vera Zvonareva - Mona Barthel 2-6 7-6(3) 6-4



Kiki Bertens - (19) Lucie Safarova 6-3 60



(21) Roberta Vinci - Ashleigh Barty 6-2 6-4



(24) Francesca Schiavone - Laura Robson 2-6 6-4 6-4



(25) Zheng Jie Stéphanie Dubois 4-6 6-4 6-3



(26) Anabel Medina Garrigues - Simona Halep 3-6 6-1 6-2



(28) Christina McHale - Johanna Konta 6-7(4) 6-2 108



(31) Anastasia Pavlyuchenkova Sofia Arvidsson 6-1 6-2



Yanina Wickmayer - (32) Svetlana Kuznetsova 6-2 6-3



Marina Erakovic - Urszula Radwanska 6-4 6-4



Varvara Lepchenko - Patricia Mayr-Achleitner 6-2 6-3



Aleksandra Wozniak - Vera Dushevina 6-2 7-5



Galina Voskoboeva - Greta Arn 6-4 6-2



Anne Keothavong - Laura Pous-Tio 6-3 6-3



Romina Oprandi - Irina-Camelia Begu 7-6(3) 6-4



Elena Baltacha - Karin Knapp 4-6 6-4 60



(Q) Melinda Czink - Johanna Larsson 60 6-2



(Q) Mirjana Lucic - Alexandra Panova 4-6 6-3 6-4



(Q) Kristyna Pliskova - Polona Hercog 6-2 6-2



(Q) Jana Cepelova - Kristina Mladenovic 6-3 3-6 6-1



(WC) Yaroslava Shvedova - Chanelle Scheepers 7-6(5) 7-6(5)

Bước vào set đấu thứ nhất, Serena đã thể hiện những quả đánh bóng đầy sức mạnh, đúng với sở trường của cô. Tuy nhiên Zahlavova đã thể hiện sự đeo bám khá kiên trì khi cố gắng chống đỡ và tung ra các đường đáp trả. Dẫu vậy sức mạnh của Serena vẫn vượt trội hơn, ở game thứ 6 cô đã giành được break và vươn lên dẫn trước 4-2. Tiếp đà đó, tay vợt người Mỹ đã giành chiến thắng chung cuộc 6-2.Set thứ 2 diễn ra căng thẳng hơn rất nhiều. Hai tay vợt đã giằng co nhau từng điểm số, Serena đã thực hiện tốt hơn những quả giao bóng, vận tốc giao bóng cao nhất của cô đạt tới 115 km/giờ, và ở set này cô tung ra được 3 cú ace. Ngay ở game thứ 4 cô đã giành được break để vươn lên dẫn trước 3-1, tuy nhiên không vì thế mà hạt giống số 6 dễ dàng chiến thắng như ở sét đấu đầu tiên.Ở game thứ 9 khi tỷ số đã là 5-3, Zahlavova đã khiến Serena có một game đấu vất vả khi phải di chuyển liên tục để chống đỡ. Nỗ lực của tay vợt mới vô địch Wimbledon cách đây 2 năm với những cú trượt dài trên cỏ chỉ giúp cô có cứu được 2 break-point, song cuối cùng cô vẫn mất break ở game này. Một game đấu hoàn hảo cho Zahlavova khi cô có được những quả đánh trả hiểm hóc.Tuy nhiên, khi tỷ số là 5-4, Zahlavova đã không thể tận dụng ở thời điểm quyết định và cô tiếp tục bỏ lỡ break ở thời điểm quyết định nên đành chấp nhận nhường quyền đi tiếp cho Serena. Một sự đáng tiếc dành cho tay vợt hạng 62 thế giới người Séc, nếu cô tận dụng thành công game đấu thứ 10, rất có thể diễn biến trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác. Đối thủ của hạt giống số 6 ở vòng 2 là tay vợt người Hungary, Melinda Czink.Được biết Serena không hài lòng với việc cô luôn phải thi đấu ở sân đấu số 2 và muốn được thi đấu ở sân đấu lớn hơn, tuy nhiên tay vợt người Mỹ đã từ chối bình luận về vấn đề này khi được hỏi đến. “Tôi không thể nói về điều đó bây giờ, tôi không có tâm trạng để nói về chuyện ấy”, Serena cho hay.Dù Venus mới đem lại nỗi buồn lớn cho nhà Williams, nhưng một niềm vui đã đến khi cả 2 chị em nhà Williams đã được gọi vào tuyển Mỹ tham dự Olympic London 2012.Trong các trận đấu đáng chú ý khác còn có trận đấu của ĐKVĐ Petra Kvitova với Akgul Amanmuradova. Một trận đấu để lại nhiều điều tiếng không hay cho BTC khi Kvitova không được thi đấu ở sân trung tâm, việc thay đổi địa điểm thi đấu khiến khán đài trận giữa Kvitova và Amanmuradova không thu hút được nhiều khán giả, vẫn có những hàng ghế dài trống trơn không một bóng người.Đã có một sự so sánh nhất định về việc đối xử giữa Kvitova và Sharapova. Marsha là hạt giống số 1, việc cô được thi đấu ở sân trung tâm cũng dễ hiểu, nhưng Kvitova mới là đương kim vô địch của Wimbledon. Sự phân biệt này khiến Kvitova không hài lòng. “Tôi rất lo lắng”, cô cho biết. “Đây là lần đầu tiên tôi bước vào giải với nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vô địch, và sẽ là một vinh dự lớn lao nếu được thi đấu khởi đầu ở sân Trung tâm. Tất nhiên tôi muốn làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, nhưng đó là điều không dễ dàng”.Không chỉ Kvitova, trước đó Serena cũng phàn nàn về việc sắp xếp sân đấu, dường như BTC Wimbledon sẽ phải nhanh chóng đưa ra lời giải thích về vấn đề này. Trở lại trận đấu giữa Petra Kvitova với Akgul Amanmuradova. Dù nhà ĐKVĐ không thể hiện được phong độ cao, cô dường như có một chút vấn đề về di chuyển, hay mắc lỗi. Dường như Kvitova đã bắt đầu giải với sự thiếu tự tin, có lẽ là do áp lực khi cô đang là ĐKVĐ.Dẫu vậy bản lĩnh vẫn giúp Kvitova kết thúc trận đấu sau 2 set với cùng tỷ số 6-4. Một trận đấu cũng rất được chú ý khác là của hạt giống số 2, Victoria Azarenka, cô cũng đã vượt qua Irina Falconi qua 2 set (6-1 6-4). Thời tiết cuối ngày hôm qua (giờ Anh) không được thuận lợi, một số trận đấu đã bị ảnh hưởng do mưa như trận của Kvitova đã phải tạm nghỉ ít lâu, nhưng có một số trận đã buộc phải hoãn lại và chuyển sang thi đấu vào ngày hôm nay.Theo Vi Et (Dân trí)