World Cup 2014: Điểm danh 32 đội tranh tài

Klose vượt qua Gerd Mueller. Trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và Armenia ngày 6-6, trung phong Miroslav Klose đã ghi bàn thắng thứ năm trong chiến thắng 6-1 và vượt lên huyền thoại Gerd Mueller một bàn (68 so với 69) để trở thành tay săn bàn nhiều nhất bóng đá Đức trong mọi thời đại. TP HLV Scolari muốn Brazil gặp Argentina trận chung kết. HLV của đội tuyển Brazil còn nói các dữ liệu phân tích về chuyên môn cho thấy khả năng Brazil gặp Argentina là rất lớn chứ không phải do cái nhìn cảm quan của ông. TP Cách ngăn chặn Messi đó là phải cần… một khẩu súng. Trung vệ Thiago Silva của Brazil đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Messi và ví rằng để ngăn cầu thủ này thì phải cần một… khẩu súng vì sự nguy hiểm và sự lắt léo của ngôi sao Argentina. ĐT Pirlo khẳng định rằng đội tuyển Ý sẽ chơi tấn công ở World Cup 2014 chứ không còn là phòng ngự catenacio nữa. Tiền vệ được xem là linh hồn của đội tuyển Ý còn cho biết là toàn đội đã sẵn sàng cho một lối chơi tấn công khác biệt hẳn với thời rình rập phản công vì Ý đang sở hữu nhiều cầu thủ mạnh trong tấn công và đấy cũng là cách phòng ngự tốt nhất. ĐT Các trận giao hữu trước World Cup, Tây Ban Nha - El Salvador 2-0, Argentina - Slovenia 2-0, Anh - Honduras 0-0, Bồ Đào Nha - Mexico 1-0, Hy Lạp - Bolivia 2-1, Nga - Morocco 2-0, Mỹ - Nigeria 2-1, Cameroon - Moldavia 1-0, Bỉ - Tunisia 1-0, Colombia - Jordan 3-0, Costa Rica - Ireland 1-1, Croatia - Úc 1-0, Nhật - Zambia 4-3. SBV Tiền vệ trụ chủ lực của đội Hà Lan là Strootman chấn thương kéo dài khi đá cho AS Roma khó hồi phục kịp. Bởi vậy HLV Van Gaal cho biết ông buộc phải điều chỉnh đội hình chiến thuật chuyển qua 4-3-3. PQ Đội Serbia trong trận giao hữu với Brazil trước trận đấu đã ra sân với áo có dòng chữ kêu gọi “Serbia cần giúp đỡ”. Đó là yêu cầu giúp đỡ người dân nước này vừa trải qua nạn lũ lụt lớn làm chết 50 người và hơn 1,6 triệu dân phải di tản. PQ Thăm dò của báo Tây Ban Nha cho biết trang phục của đội Pháp được 13,1% người hâm mộ bỏ phiếu khen đẹp nhất, tiếp theo là trang phục đội Đức 12,3%, Tây Ban Nha 10,3%. Xấu nhất là trang phục đội Thụy Sĩ và Ecuador. SBV