World Cup 2014: Mourinho muốn giúp đội tuyển Anh

Ba cựu tuyển thủ Richards, Lescott, Rodwell đều của Man. City bị rớt tên khỏi danh sách đội tuyển Anh do ông R. Hodgson triệu tập cho hai trận vừa qua đều do chưa lấy lại phong độ do chấn thương và cũng khó cho thấy sự bổ sung tốt. Cha của tiền đạo trẻ mới nổi Adnan Januzaj 18 tuổi của MU tuyên bố có thể cầu thủ này sẽ chọn chơi cho đội tuyển Anh thay vì Bỉ hoặc Albania vì đã đáp ứng điều kiện bắt buộc của FIFA là phải có thời gian sống ở Anh ít nhất năm năm. Ngoài ba nước trên, còn đến bốn quốc gia khác đều muốn có Januzaj là Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Croatia, Kosovo. Sở dĩ rắc rối như vậy do cầu thủ này sinh ra ở Bỉ nhưng lại mang quốc tịch Albania theo mẹ, trong khi bố lại xuất thân từ Kosovo! HUY KHANH