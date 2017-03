Wozniacki gục ngã ở Cincinnati

Wozniacki đang có phong đột bết bát gần đây.

Caroline Wozniacki chịu thua tay vợt trẻ của nước chủ nhà Christina McHale chỉ sau hai với tỷ số 6-4, 7-5 ở vòng hai, hôm qua (cô được miễn thi đấu vòng một). Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai tuần, đương kim số một thế giới phải chia tay các giải đấu ngay ở trận đánh đầu tiên.

Giải tuần trước là Rogers Cup - nơi Wozniacki nhận thất bại với kết quả y hệt hôm qua và thậm chí, từng dẫn trước đối phương 5-1 ở set cuối cùng.

Tuy nhiên, nếu như đối thủ tuần trước là một Roberta Vinci bản lĩnh, đã có ít nhiều tiếng tăm và hiện tại xếp hạng 22 thế giới thì hôm qua khiến Wozniacki phải gác vợt chỉ là một tài năng mới 19 tuổi.

"Lúc đạt đến đỉnh cao, khi tụt xuống vực sâu. Phong độ lên xuống là điều thường thấy trong một mùa giải. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và sớm giành chiến thắng", Wozniacki - trận này mắc đến 37 lỗi tự đánh bóng hỏng - chia sẻ. "Tôi muốn có càng nhiều trận càng tốt trước khi tham dự US Open, nhưng bây giờ tôi biết mình sẽ càng phải chăm chỉ tập luyện hơn".



Trong năm trận đấu gần đây, ngôi sao người Đan Mạch chỉ thắng duy nhất một lần. Nguyên nhân có thể là thể lực. Trước khi trở lại thi đấu ở hai giải đấu thất bại vừa qua, Wozniacki đã phải nghỉ ngơi khoảng một tháng do chấn thương vai.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến châm chọc cho rằng có lẽ Wozniacki cảm thấy căng cứng khi hôm qua trên khán đài xuất hiện bạn trai mới McIlroy. Bộ đôi này được cho là đã qua lại với nhau từ một vài tháng nay.

McIlroy trên khán đài hôm qua.

Nhưng có vẻ như tình cảm của họ đang phát triển theo hướng ngược lại so với thành tích thi đấu. McIlroy tuần trước cũng mới kết thúc giải major cuối cùng trong năm - US PGA - với kết quả tồi tệ (đánh quá đến 11 gậy so với tiêu chuẩn).

Ngày 29/8 tới đây Wozniacki sẽ bước vào giải Grand Slam cuối cùng của năm - US Open (giải đấu cô đã vào đến chung kết năm 2009).

Theo Doãn Mạnh (VNE)