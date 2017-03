Xe ban tổ chức đoàn đua cán trọng thương một phụ nữ

Nhiều người dân đi xem xe đua cho biết đoàn xe đua hàng chục chiếc chạy với tốc độ rất nhanh trên đường ven biển. Khi đến gần cổng chào sân địa hình đua xe thì bất ngờ một xe ô tô (làm công tác phụ trợ cho ban tổ chức) đã tông trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân là Vũ Thị Lam bị thương nặng, được chuyển tới BV Đa Khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ Đội CSGT Công an huyện Thuận Nam, nguyên nhân là do chị Lam khi chạy qua đống đất (do xe công trình đổ tràn đất ra đường) bị lạc tay lái, trượt ngã và bị va chạm với ô tô.

