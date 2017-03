Xe chở đội bóng SLNA bị bao vây, ném vỡ kính ở Hải Phòng

Khi xe chở đội bóng SLNA vừa có mặt tại TP Hải Phòng vào chiều tối ngày 18/7 thì thầy trò ông Thịnh đã bị khoảng vài trămcổ động viên quá khích bao vây. Đáng ngại hơn là xe chở đội SLNA đã bị một số kẻ hung hãn ném vỡ hết kính, rất may không có cầu thủ và BHL nào bị thương.

Do quá lo sợ có thể bị hành hung nên lãnh đạo đội bóng SLNA đã phải nhờ lực lượng cảnh sát 113 đến giải vây. Đến 22h tối thì toàn bộ đội bóng SLNA đã đến được khách sạn Ngôi Sao (đường Thiên Lôi, Hải Phòng). Song một số người lạ mặt đã vào tận khuôn viên của khách sạn bao vây cả đội bóng. Quá hoảng loạn, tất cả cầu thủ và lãnh đạo đoàn của SLNA không dám rời xe để nhận phòng nghỉ ngơi. Sau hơn 30 phút cầu cứu lực lượng công an của TP HP, toàn bộ đội bóng đã vào được khách sạn an toàn. Trong khi đó ở phía ngoài khách sạn, những “hooligan” này vẫn không chịu giải tán, dù đã có lực lượng cảnh sát 113 đến can thiệp.

Trao đổi qua điện thoại với TT&VH Online, HLV Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “sau mấy tiếng đồng hồsống trong tình trạng lo sợ vì bị bao vây, hiện nay toàn đội đã nhận được phòng nghỉ. Rất may trong cơn mưa đá của CĐV Hải Phòng, không có cầu thủ nào bị thương. SLNA sẽ không tham gia trận đấu chiều 19/7 với XMHP nếu như không được đảm bảo an ninh và tính mạng của cầu thủ”.

GĐĐH của SLNA Hồ Văn Chiêm cũng nói thêm: “SLNA đã phải khuyên can hội cổ động viên Nghệ An không nên đi Hai Phòng cổ vũ vì lý do an toàn. Nhưng tình hình hiện nay chúng tôi sẽ không đá nếu công tác an ninh không được đảm bảo tốt nhất”.

Đội SLNA nên có kiến nghị với BTC giải về hành vi phi thể thao của một số ít CĐV XMHP. Nếu được hãy kiến nghị được thi đấu trên sân trung lập, kiên quyết không thi đấu trên sân Hải Phòng nếu tình trạng trên cứ tiếp diễn.