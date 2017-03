Xe đạp Việt Nam tập huấn Hàn Quốc: Đi một ngày đàng…

Chuyến tập huấn này do Liên đoàn Xe đạp Quốc tế UCI đài thọ hoàn toàn kinh phí. Phía Việt Nam chỉ cung cấp tiền tiêu vặt hằng ngày cho VĐV. Đợt tập huấn quy tụ nhiều VĐV các quốc gia châu Á như Kazakhstan, Malaysia, Thái Lan, Uzbekistan… HLV người Anh do UCI cử sang làm huấn luyện tại trung tâm xe đạp nổi tiếng Yangyang đặt tại TP Yeongju, Gyeongsang Bắc thuộc tỉnh Daehu của Hàn Quốc. Yangyang cũng là trung tâm huấn luyện xe đạp nổi tiếng của thủ đô Seoul và Hàn Quốc. Nơi đây đã đào tạo tay đua Park Seong Back vô địch Asiad, từng đoạt danh hiệu áo vàng Cúp Truyền hình TP.HCM 2004.

Nói về cơ hội có một không hai này, tay đua CTNMT Bình Dương Nguyễn Thùy Dung cho biết: “Bên này tập luyện chuyên nghiệp hơn nhiều so với Việt Nam, họ rèn cho VĐV tính tự giác rất cao. VĐV cũng được quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo hơn. Lúc đầu khối lượng giáo án đối với tụi em rất nặng nhưng sau này quen dần nên thấy rất thoải mái.

Tại Hàn Quốc, em được tập thêm trên sân lòng chảo - giáo án không phải VĐV Việt Nam nào cũng được thử thách. Phương pháp này rất tốt cho các tay đua có tốc độ như em và Thật. Đặc biệt ở bên này tập luyện không có nghỉ trưa. Sau bữa trưa khoảng 1 giờ 15, tất cả lại xách xe ra tập luyện. Ở đây, bữa trưa tụi em chỉ ăn nhẹ, tuyệt đối không được ăn cơm để tránh nặng bụng nhưng không ảnh hưởng gì đến thể lực.

Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thị Thật cùng HLV Mai Công Hiếu (bìa phải) và HLV người Anh (trái).

Buổi tập trong đường đua lòng chảo. (Ảnh do ban huấn luyện cung cấp)

Không chỉ học hỏi về chuyên môn, ngay từ bước đầu các VĐV đã được làm quen với việc làm chủ chiếc xe đạp. Học từ cách cân chỉnh chiếc xe vừa với khổ người, chế độ dinh dưỡng cũng rất bài bản và hợp lý. Bất kể trời nắng hay mưa VĐV cũng phải đi tập. Ngoài các bài tập lòng chảo buổi sáng, buổi chiều VĐV tập luôn bài về kỹ thuật leo đèo. Những gì học được sẽ bổ trợ cho em rất nhiều kiến thức không thể mua được bằng tiền”.

Dưới góc nhìn của một HLV, cựu tay đua Mai Công Hiếu nhận xét: “Tôi ấn tượng với nhiều bài tập đa dạng hơn rất nhiều so với Việt Nam. Ở đây, VĐV được học tính tự giác, từ tập luyện cho tới sinh hoạt đều chiếm nhiều thời gian hơn so với ở nhà. Tất cả giáo án tập luyện đều khác biệt so với các bài tập ở Việt Nam. Sau một thời gian ngắn, khả năng lẫn kỹ thuật leo đèo của Dung và Thật đã cải thiện rõ rệt. Ở đây, ngoài tập luyện ra thì không có gì để giải trí. Cuối tuần, HLV sẽ tổ chức dã ngoại cho VĐV vui chơi và thả lỏng. Nếu được huấn luyện dài hạn ở đây cực kỳ tốt cho các VĐV Việt Nam.

Về vấn đề huấn luyện, tôi cũng học hỏi rất nhiều bài học mới có thể đem về áp dụng với đội tuyển trẻ Việt Nam. Sau một ngày tập luyện, buổi tối là thời gian HLV và VĐV họp rút kinh nghiệm cho buổi tập sau tốt hơn. Vấn đề massage thả lỏng đúng phương pháp đem lại hiệu quả tốt thường bị các đội Việt Nam xem nhẹ. Đây là bài học tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng mua được”.

Học hỏi được nhiều cái mới, thế nhưng HLV Mai Công Hiếu vẫn lấy làm tiếc bởi anh cùng hai tay đua nữ chỉ được tập huấn 40 ngày (thay vì 50 ngày) do không xin kịp thủ tục visa sớm hơn.

Chiến lược phát triển các tài năng xe đạp thế giới Tay đua 17 tuổi Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) nằm trong chiến lược phát triển các tài năng trẻ thế giới vừa đặt chân tới Trung tâm Xe đạp thế giới tại Aigle thuộc vùng núi Alps, Thụy Sĩ. Tại đây, Tùng sẽ tham gia khóa huấn luyện hơn ba tháng dành cho các tay đua trẻ khắp thế giới do UCI tổ chức. Tham dự khóa học hiếm có này, đơn vị chủ quản chỉ bỏ tiền di chuyển, toàn bộ chi phí ăn ở và tập luyện của Thanh Tùng đều được UCI tài trợ miễn phí. Trước Thanh Tùng, tay đua từng đoạt HCB giải Trẻ châu Á 2013 Trịnh Đức Tâm cũng được mời đích danh nhưng do bận cùng ADC THVL tham dự Cúp Truyền hình TP.HCM nên đã bỏ qua cơ hội học hỏi hiếm có này.

MINH QUANG