Xe đạp VN đi tìm “vàng mười”

Kết quả giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc Hôm qua, tại núi Cấm (An Giang), nội dung băng đồng nam (3,64 km), Đinh Quốc Việt đã xuất sắc vượt qua Phùng Văn Lộc (Quân đội) và Chu Quang Thắng (Hà Nội) giành HCV đầu tiên cho Đồng Tháp. Sau đó, Việt cùng các đồng đội đoạt tiếp HCV nội dung băng đồng tiếp sức 1 x 3 (3,64 km) với thành tích 29’06”, xếp trên Hà Nội (HCB) và An Giang (HCĐ). Nội dung băng đồng 3,64 km nữ, với thành tích 10’57”, tay đua Vũ Thị Kim Hương đoạt HCV đầu tiên cho đoàn Hà Nội. HCB và HCĐ nội dung này thuộc về Quỳnh Như và Minh Phương. Nội dung băng đồng tiếp sức 1 x 3 (3,64 km) nữ thuộc về An Giang. Hà Nội và Sơn La đoạt HCB và HCĐ. Hôm nay, giải sẽ kết thúc sau khi hoàn tất các nội dung đổ đèo nam, nữ và băng đồng tính điểm.