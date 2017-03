Xe đưa tang cán nát xe đạp vận động viên

(PLO)- Sự cố hi hữu xảy ra tại chặng 5 cuộc đua xe đạp trẻ Về Nông Thôn An Giang lần thứ XXI-2016 đúng ngay thứ Sáu ngày 13. Tay đua trẻ Bùi Mai Hoài Nam (Dược Domesco Đồng Tháp) bị chiếc xe đưa tang xin vượt đoàn cán nát phương tiện thi đấu. Rất may, do bị văng ra xa nên Hoài Nam chỉ bị xây xát ngoài da.