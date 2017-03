Xem chung kết Cúp Quốc gia “Góp đá xây Trường Sa”

Theo đó, mỗi khán giả đến sân Thống Nhất xem chung kết Cúp Quốc gia giữa NaviBank Sài Gòn - SL Nghệ An (15 giờ 30 thứ Bảy 27-8) là đã đóng góp một viên đá xây Trường Sa trị giá 10.000 đồng.

Vé xem trận đấu này do ban tổ chức phát hành với mệnh giá: 80.000 đồng (khán đài A), 40.000 đồng (khán đài B) và 20.000 đồng (khán đài C, D) và số tiền “Góp đá xây Trường Sa” sẽ do CLB bóng đá NaviBank Sài Gòn ủng hộ.

