XM Hải Phòng và HA Gia Lai bị kỷ luật

Cùng với quyết định này, CLB Hoàng Anh Gia Lai phải nộp phạt hai triệu đồng vì có sáu cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu trên.

Ở giải hạng nhất, CLB Than Quảng Ninh bị phạt bảy triệu đồng do không đảm bảo chất lượng băng ghi hình trận đấu gặp Quảng Ngãi. CLB Quảng Ngãi bị phạt hai triệu đồng và Hà Nội ACB bị phạt một triệu đồng do có nhiều cầu thủ bị phạt thẻ vàng.