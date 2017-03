Xử lý vụ cầu thủ U.19 SHB Đà Nẵng “dính” thuốc lắc

Như tin đã đưa, rạng sáng 30/11, Công an phường Chính Gián phối hợp với Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt quả tang 13 thanh thiếu niên đang… phê thuốc lắc tại khách sạn Thiện Thanh (đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Qua thử test, bước đầu công an đã xác định 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đáng nói là trong đó có Nguyễn Chính Âu (17 tuổi), cầu thủ đội U.19 thuộc CLB bóng đá SHB Đà Nẵng. Cầu thủ này quê ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) được tuyển vào đội U15, sau đó lên U.17 và cách đây khoảng một năm thì được đưa lên đội U.19 SHB Đà Nẵng.

Hiện Nguyễn Chính Âu đang cùng các cầu thủ đội U.19 SHB Đà Nẵng tập trung huấn luyện để chuẩn bị cho giải U.19 quốc gia sẽ khởi tranh vào tháng 1/2009.

Sáng 1/12, PV VietNamNet gặp HLV Trần Vũ, HLV trưởng đội U.19 SHB Đà Nẵng để tìm hiểu thêm. Ông cho biết, mình mới về nắm đội này từ giữa tháng 9 vừa qua. Hiện đội đang ăn ở, huấn luyện tập trung tại khu thể thao Tuyên Sơn. Theo quy định của CLB, sau một tuần tập luyện chuyên môn và học văn hoá, từ chiều thứ Bảy, các cầu thủ được cho về với gia đình, đến tối Chủ nhật tập trung trở lại. Các cầu thủ ở xa, nếu có bà con ở Đà Nẵng thì cũng được về vào dịp cuối tuần.

Do có 2 người bác đang sinh sống tại Đà Nẵng nên cầu thủ trẻ Nguyễn Chính Âu thuộc diện được về nghỉ cuối tuần với người thân. Theo báo cáo của Nguyễn Chính Âu với ban huấn luyện thì tối thứ Bảy vừa qua, cầu thủ này đi dự sinh nhật của bạn học cùng lớp tại trường THPT Trần Phú.

“Tối hôm đó tôi không có phiên trực, nhưng trong ban huấn luyện thì lúc nào cũng có người trực đội. Tuy nhiên sự việc xảy ra trong thời gian cầu thủ Nguyễn Chính Âu được phép về gia đình vào cuối tuần và đi dự sinh nhật bạn học cùng lớp thì làm sao mình quản lý cho hết được? Hiện ban huấn luyện đã báo cho 2 người bác của cầu thủ này để thông báo cho gia đình biết tình hình” – HLV Trần Vũ nói.

Tìm hiểu thêm về cầu thủ trẻ Nguyễn Chính Âu, chúng tôi được HLV Phan Công Thìn (nguyên HLV của Âu ở đội U.17 SHB Đà Nẵng) cho biết, cầu thủ này vốn lành tính, sinh hoạt và tập luyện bình thường, không có biểu hiện gì “đặc biệt” về tư cách, tác phong. Do vậy, ông rất bất ngờ khi được biết cầu thủ trẻ này lại “dính” vào chuyện thuốc lắc và theo phán đoán của ông thì có thể là do người học trò cũ của mình bị bạn bè xấu bên ngoài lôi kéo, rủ rê.

Cũng vậy, gặp chúng tôi tại khu thể thao Tuyên Sơn sau buổi tập sáng 1/12, một số cầu thủ đội U.19 SHB Đà Nẵng tỏ ra bất ngờ và có phần hoang mang sau khi hay tin Nguyễn Chính Âu bị công an tam giữ vì sử dụng trái phép thuốc lắc. Các em cho biết, lâu nay sinh hoạt và tập luyện trong đội, Nguyễn Chính Âu chưa có biểu hiện gì về việc cầu thủ này từng “chơi” ma tuý tổng hợp. Do vậy, một số em đặt vấn đề hay là công an bị… nhầm (?!)

Trao đổi với PV VietNamNet sáng cùng ngày, Tổng Giám đốc CLB bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà cho hay, vừa mới biết tin về trường hợp của cầu thủ Nguyễn Chính Âu và đang yêu cầu ban huấn luyện báo cáo rõ tình hình. Tuy nhiên ông cũng khẳng định sẽ có biện pháp kỷ luật thích đáng sau khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về việc cầu thủ này sử dụng thuốc lắc.

“Hình thức kỷ luật nặng nhất là sẽ cho nghỉ. Còn bé mà đã như thế thì đào tạo làm chi nữa cho thêm khổ? Phải kỷ luật nặng để lấy đó làm bài học cho các cầu thủ khác. Nhân đây chúng tôi sẽ tổng rà soát lại tình hình đội U.19 cũng như tất cả các đội khác để xem còn đối tượng nào dính líu đến ma tuý hay không, đồng thời xiết chặt kỷ luật để đảm bảo không tiếp tục xảy ra trường hợp nào tương tự” – ông Bùi Xuân Hoà nói.

Ông Bùi Xuân Hoà cho biết thêm, vào những ngày thường, cầu thủ các đội trẻ ăn ở, tập luyện tập trung ở khu thể thao Tuyên Sơn phải chấp hành giờ giấc rất chặt chẽ, đúng 9 giờ tối điểm danh, sau đó lên giường ngủ để sáng mai đi học, tập luyện sớm. Chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, các em được phép về với gia đình và theo thống nhất với ban lãnh đạo CLB thì trong thời gian này, các em thuộc sự quản lý của gia đình. Các em ở xa nhà, cuối tuần không về được nên ban lãnh đạo CLB cho phép đến với bạn bè, bà con; 10 giờ tối chủ nhật là phải có mặt tại CLB.

“Nhưng dù có là ngày nghỉ thì cũng phải có người quản lý các em, nhất là với những em xa nhà. Gia đình đã giao các em cho mình thì mình phải có trách nhiệm. Ở đây rõ ràng có chuyện vì là ngày nghỉ cuối tuần nên ban huấn luyện đội U.19 đã có phần lơi lỏng trong việc quản lý các em. Do vậy, muốn hay không thì trong trường hợp của Nguyễn Chính Âu, HLV trưởng và ban huấn luyện đội U.19 cũng sẽ phải chịu phần trách nhiệm không nhỏ. Đây cũng là bài học đối với chúng tôi để phải tính toán lại trong công tác quản lý cầu thủ trẻ!" - ông Bùi Xuân Hoà nhấn mạnh.