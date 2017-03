Xử lý vụ cổ động viên ném đá tấn công xe đội Indonesia

Trao đổi với chúng tôi, một thành viên của AFC cho biết nhiều khả năng bóng đá Việt Nam sẽ nhận án phạt tiền có thể lên đến vài chục ngàn USD. Ngoài ra, AFC cũng sẽ bắt ban tổ chức và LĐBĐ Việt Nam làm báo cáo về sự việc trên trước khi Tiểu ban kỷ luật AFC xem xét và đưa ra phán quyết.

Trường hợp trên vẫn còn may là xảy ra trên đường chứ không phải trong khu vực sân Mỹ Đình nên có thể thoát án bị treo sân như nhiều quốc gia đã bị kỷ luật. Sơ sót trên từ công tác an ninh bên ngoài sân xảy ra do một nhóm hoặc một vài cổ động viên quá khích nên có thể án phạt chỉ là nhắc nhở, cảnh cáo và phạt tiền.

Dẫu sao cũng cần phải rút kinh nghiệm vì đã một lần vào sổ đen AFC.