Zindane khen lấy khen để Ronaldo

Zidane tin rằng Ronaldo tiếp tục tăng lên con số bàn thắng của mình trên đấu trường Champions League. Ngay sau vòng bảng, Ronaldo đã dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 bàn thắng, một con số kỷ lục số bàn thắng sáu trận vòng bảng. Zidane cho rằng trước trận làm khách của Real tại Roma, Ronaldo đang có phong độ rất tốt khi cuối tuần rồi đã ghi cú đúp tại La Liga vào lưới Bilbao. Zidane nói: “Ronaldo rất quan trọng ở cánh trái của Real, cậu ấy qua bóng khi mặt đối mặt với đối phương thật xuất sắc. Ngoài ra, Ronaldo cũng tham gia phòng ngự rất tích cực.



HLV Zidane cũng dưng đưa Ronaldo… lên mây

Real đang có lực lượng tốt trước khi làm khách tại Roma, khi hậu vệ trái Marcelo bình phục chấn thương vai rất tốt, nhanh hơn dự định. Dù cuối tuần qua Marcelo vắng mặt tại La Liga nhưng anh đã tham gia tập luyện cùng đội ngày thứ hai đầu tuần và có tên trong danh sách sang Ý.

Nói về AS Roma, tiền đạo Benzema nhận xét: “Điều tôi lo lắng là cầu thủ Roma rất nhanh, rất tốc độ. Họ đá để tìm chiến thắng vì trên sân nhà họ phải luôn biến nó thành ưu thế. Còn với chúng tôi, dù làm khách nhưng chúng tôi cũng tìm chiến thắng vì đó là nền tảng để chúng tôi đi tiếp.

Tiền đạo Pháp Benzema cũng cho rằng nếu Real có được đội hình ra sân mạnh nhất thì khả năng chiến thắng của họ sẽ thành hiện thực.

Không giấu giếm, huyền thoại Real, Zidane tiết lộ rằng Isco sẽ là trái tim ở tuyến giữa của Real, còn Mateo Kovacic thì cho nghỉ ngơi sau trận Real thắng Bilbao vừa qua. Modric và Toni Kroos sẽ chơi tiền vệ cùng Isco.

Trên băng ghế chỉ đạo cũng có sự tương đồng khi Zidane cũng vừa ngồi ghế nóng Real, phía AS Roma, HLV Spalletti cũng lần thứ hai vừa trở lại AS Roma rồi tháng trước thay Rudi Garcia. Vừa về thay Garcia, Spalletti đã giúp AS Roma có được bốn chiến thắng. Spalletti rất hài lòng với Edin Dzecko sau chuỗi ngày mất cảm giác ghi bàn và vừa tìm lại được khi góp bàn thắng vào chiến thắng 3-1 của Roma trước Carpi tuần qua.

Không biết Zidane có ý đồ gì khi bỗng dưng ông lại khen lấy khen để cậu học trò cưng Ronaldo giỏi trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó được chơi trên sân nhà Olympico, Roma luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội nào.