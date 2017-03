Ông Ba hưu cáu kỉnh: Con mẹ nó, tưởng đi du lịch ra nước ngoài ăn chơi xả láng, ngờ đâu thật mệt còn hơn cày ruộng.

Gã Ký Quèn cười hô hố: Sao kỳ vậy cà? À thôi phải rồi chắc đi du lịch toàn ngủ khách sạn năm sao nên cô Ba bắt chú “cày” cả đêm chớ gì?

Ông đại tá hưu gắt: Tầm bậy mày. Lên xe, xuống xe, rồi dắt díu nhau tham quan cả ngày, tối về mệt lử, còn hơi sức đâu nghĩ tới chuyện đó.

Cô Phượng cave cười rinh rích: Tại chú Ba thất thập cổ lai hy rồi mới mệt chớ cô Ba mới U30 đâu có mệt.

Ông Tư Gà nướng gắt: Con nhỏ này, câu trước câu sau lại chuyện đó. Thôi im hết để ông Ba kể chuyện du lịch liên quốc gia nghe chơi, chắc lắm chuyện ly kỳ.

Ông Ba hưu hãnh diện: Chuyến này hội cao tuổi mời các cụ lão thành cách mạng và gia đình đi tham quan Sanh-ga-po, Thái Lan. Mới đặt chân xuống sân bay mắt mũi đã hoa cả lên, nhà cửa cao vun vút, xe cộ như mắc cửi… Phòng ốc khách sạn thì sang trọng lắm, chỉ phải cái lộn xộn quá.

Gã Ký Quèn thắc mắc: Chú Ba nói sao chớ khách sạn năm sao ở bên Singapore sao lộn xộn?

Ông Ba hưu vội vàng: Không không, nó bài bản chặt chẽ lắm. Lộn xộn là mình ấy chớ. Lúc phân phối phòng, đưa chìa khóa, cụ thì thắc mắc sao ông kia ở tầng thấp, tôi phải lên tầng cao. Cụ lại thắc mắc sao phòng cụ kia có đèn chùm, phòng cụ lại đèn dài. Ôi thôi các cụ cứ chạy đi chạy lại so sánh loạn cả lên.

Cô Phượng cave cười rinh rích: Khi biết mình là Việt Nam anh hùng, họ có tới bắt tay không?

Ông Ba hưu lắc lia lịa: Không không… Họ chỉ nhìn rồi nhún vai, lắc đầu thôi.

Vừa lúc đó thằng Bảy xe ôm đi khách về, giơ lên tờ báo, miệng la: Bao Công tái thế… Bao Công tái thế.

Cô Phượng cave giẩu môi: Xạo mày. Xem phim Bao Thanh thiên cho lắm vào rồi tưởng tượng. Thế Bao Công tái thế ở đâu?

Thằng Bảy xe ôm dõng dạc: Ở Cà Mau ấy chớ ở đâu. Này nhé, Công an xã Tắc Vân kiểm tra giấy tờ xe một người do không đội mũ bảo hiểm. Ông bạn của người đó lên tiếng xin giùm nhưng không xong. Khi công an bỏ đi có người phát hiện người bạn chửi đổng nên công an lập tức quay lại còng tay và ông phó công an xã dùng súng ngắn đạn cao su bắn một phát vào má, bị thương tật 8%. Ấy thế mà viện kiểm sát lại truy tố tội chống người thi hành công vụ với mức án từ ba đến chín tháng tù…

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Sao ngược ngạo vậy? Tay đang bị còng thì chống ai. Mà thằng bắn không truy tố lại truy tố thằng bị bắn. Đúng là phủ bênh phủ, huyện bênh huyện.

Thằng Bảy xe ôm cười giòn: Ngày 8 tháng 4, tòa mở phiên xử bác bỏ kết luận của viện kiểm sát và tuyên án anh kia vô tội rồi.

Cô Phượng cave vỗ tay reo: Hay hay. Đúng là Bao Công tái thế thật rồi.

Thằng Bảy xe ôm lắc đầu: Chưa chưa. Nếu tòa truy tố người bắn cục cao su vào anh Quang thì mới thật là Bao Công tái thế.

Cả quán cười ồ, trừ ông Ba hưu.

NHẬT TUẤN